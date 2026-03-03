Suns vencen 114-103 a Kings, colistas de la NBA, y barren la serie de la temporada

Compartir en:









Oso Ighodaro, de los Suns de Phoenix, cuelga del aro durante el partido ante los Kings de Sacramento, el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Alan Greth) AP

Séptimos en el Oeste con marca de 35-26, los Suns lograron su segunda victoria consecutiva y recuperaron a Devin Booker después de que el escolta estrella se perdió cuatro partidos por una lesión en la cadera derecha. Anotó 14 de sus 17 puntos en la primera mitad.

Collin Gillespie anotó 17 puntos —encestó 5 de 8 triples— y aportó nueve asistencias y seis rebotes. Oso Ighodaro agregó 14 puntos y 14 rebotes. Phoenix no contó con Dillon Brooks debido a una fractura en la mano izquierda.

Los Suns aprovecharon una racha de 14-0 en el tercer cuarto para convertir una desventaja de 63-62 en una delantera de 76-63. Royce O’Neale cerró la racha con triples consecutivos.

Maxime Raynaud registró 22 puntos —al acertar 10 de 12 tiros de campo— y capturó 10 rebotes por Sacramento en el inicio de una estadía de cinco partidos en casa. Los Kings cayeron a 14-49.

Tienen marca de 2-3 después de una racha de 16 derrotas consecutivas, la peor en la historia de la franquicia.

Precious Achiuwa añadió 18 puntos, DeMar DeRozan aportó 17 y Russell Westbrook 16. El alero de los Kings Keegan Murray se perdió su tercer partido consecutivo por una lesión de tobillo.

FUENTE: AP