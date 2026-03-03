americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Suns vencen 114-103 a Kings, colistas de la NBA, y barren la serie de la temporada

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Jalen Green anotó 20 puntos, Grayson Allen sumó 18 y los Suns de Phoenix vencieron el martes 114-103 a los Kings de Sacramento, el peor equipo de la NBA, para barrer la serie de cuatro partidos de la temporada.

Oso Ighodaro, de los Suns de Phoenix, cuelga del aro durante el partido ante los Kings de Sacramento, el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Alan Greth)
Oso Ighodaro, de los Suns de Phoenix, cuelga del aro durante el partido ante los Kings de Sacramento, el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Alan Greth) AP

Séptimos en el Oeste con marca de 35-26, los Suns lograron su segunda victoria consecutiva y recuperaron a Devin Booker después de que el escolta estrella se perdió cuatro partidos por una lesión en la cadera derecha. Anotó 14 de sus 17 puntos en la primera mitad.

Collin Gillespie anotó 17 puntos —encestó 5 de 8 triples— y aportó nueve asistencias y seis rebotes. Oso Ighodaro agregó 14 puntos y 14 rebotes. Phoenix no contó con Dillon Brooks debido a una fractura en la mano izquierda.

Los Suns aprovecharon una racha de 14-0 en el tercer cuarto para convertir una desventaja de 63-62 en una delantera de 76-63. Royce O’Neale cerró la racha con triples consecutivos.

Maxime Raynaud registró 22 puntos —al acertar 10 de 12 tiros de campo— y capturó 10 rebotes por Sacramento en el inicio de una estadía de cinco partidos en casa. Los Kings cayeron a 14-49.

Tienen marca de 2-3 después de una racha de 16 derrotas consecutivas, la peor en la historia de la franquicia.

Precious Achiuwa añadió 18 puntos, DeMar DeRozan aportó 17 y Russell Westbrook 16. El alero de los Kings Keegan Murray se perdió su tercer partido consecutivo por una lesión de tobillo.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

EE.UU. prepara acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

EE.UU. prepara acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter