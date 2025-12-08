Suns superan 40 puntos de Edwards y rompen racha de cinco victorias de Timberwolves al ganar 108-105

Compartir en:









Dillon Brooks (3), de los Suns de Phoenix, ataca la canasta mientras Julius Randle (30), de los Timberwolves de Minnesota, defiende durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Collin Gillespie sumó 19 tantos y Dillon Brooks tuvo 18 para los Suns, quienes sorprendieron a Minnesota con una remontada tardía en su encuentro anterior, pero tuvieron un tiempo más fácil el lunes. Phoenix nunca estuvo detrás por más de dos puntos en su último ajuste antes de viajar a la ciudad líder de la liga, Oklahoma City, el miércoles para un partido de cuartos de final de la Copa NBA.

Edwards lanzó 15 de 21 y Julius Randle anotó 21 puntos, pero el resto de los principales jugadores de Minnesota tuvieron dificultades. Naz Reid tuvo dos de 12 desde la banca y Jaden McDaniels y Donte DiVincenzo ambos terminaron uno de siete.

Rudy Gobert estaba teniendo una buena noche hasta que fue expulsado en el tercer cuarto por una falta flagrante. Terminó con 15 puntos y ocho rebotes.

En la victoria de los Suns en casa por 114-113 el 21 de noviembre, se convirtieron en el primer equipo desde enero de 2022 en ganar en tiempo reglamentario después de estar detrás por ocho o más puntos en el último minuto.

Esta vez, los Suns arrollaron a los Wolves con una racha de 14-3 para comenzar el cuarto período, convirtiendo un empate a 84 en una ventaja de 98-87. Minnesota volvió al juego y tuvo la oportunidad de empatar, pero McDaniels falló un triple con 3,7 segundos por jugar.

