americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Suns superan 122-93 a Wizards para su décima victoria en 13 juegos

PHOENIX (AP) — Royce O'Neale anotó 19 puntos, Devin Booker agregó 17 y los Suns de Phoenix se impusieron con facilidad 112-93 sobre los Wizards de Washington la noche del domingo.

Devin Booker (1), de los Suns de Phoenix, se enfila a una canasta superando a Alex Sarr (20), de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el domingo 11 de enero de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Devin Booker (1), de los Suns de Phoenix, se enfila a una canasta superando a Alex Sarr (20), de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el domingo 11 de enero de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Phoenix ha ganado diez de sus últimos 13 juegos.

Los Suns lideraban 96-65 al entrar en el cuarto período después de que Dillon Brooks anotara 11 unidades en el tercero, encestando tres triples. Los desordenados Wizards solo acertaron seis de 21 (28.6%) en el tercero y tuvieron siete pérdidas de balón.

Los Suns mejoraron a 14-5 en casa y pudieron sentar a sus titulares durante todo el último cuarto. O'Neale acertó cinco de nueve tiros desde la línea de tres puntos, mientras que Brooks terminó con 16 unidades y encestó cuatro triples. Booker añadió ocho asistencias.

Los suplentes de Phoenix fueron productivos: Grayson Allen tuvo 12 tantos, Oso Ighodaro agregó diez y Ryan Dunn tuvo nueve.

Alex Sarr de Washington terminó con 19 puntos y 15 rebotes, mientras que el novato Tre Johnson también tuvo 19 unidades. Los Wizards, que tuvieron 23 pérdidas de balón, han perdido tres seguidos después de su mejor racha de la temporada, en la que ganaron cinco de siete.

Washington solo acertó el 39.5% de sus tiros de campo, incluyendo un 23.3% en triples.

Los Suns lideraron por 17 en el segundo cuarto antes de conformarse con una ventaja de 65-50 al medio tiempo. Booker lideró a los Suns con 13 tantos antes del descanso, mientras que Sarr tuvo 13 para los Wizards.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Destacados del día

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter