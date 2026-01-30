Suns consiguen triunfos en noches consecutivas al vencer 126-113 a los Cavs

Compartir en:









El base de los Suns de Phoenix Collin Gillespie lanza el balón sobre el base de los Cavaliers de Cleveland Jaylon Tyson el viernes 30 de enero del 2026. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

El jueves, ante Detroit, los Suns repartieron camisetas de "Dillon el Villano" antes de que Brooks anotara un récord personal de 40 puntos en la victoria 114-96. Phoenix ha ganado tres seguidos con el líder anotador Devin Booker fuera de juego por un esguince de tobillo.

Brooks acertó 9 de 14 tiros de campo. Encestó dos de cuatro triples y siete de ocho tiros libres. Los Suns acertaron 23 de 48 desde la línea de tres puntos.

Jordan Goodwin sumó 17 puntos para ayudar a Phoenix a mejorar a una marca de 30-19. Collin Gillespie tuvo 16 tantos.

Jalen Green regresó de una lesión en el tendón de la corva derecha para disputar apenas su quinto partido de la temporada. Adquirido de Houston en el acuerdo que envió a Kevin Durant a los Rockets, Green anotó 11 puntos en 15 minutos y medio.

De’Andre Hunter lideró a Cleveland con 17 puntos. Donovan Mitchell y Jaylon Tyson tuvieron 16 cada uno, con Mitchell cometiendo ocho pérdidas de balón.

___

