americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Suns consiguen su cuarta victoria seguida al vencer 115-101 a los Wizards

WASHINGTON (AP) — Dillon Brooks anotó 26 puntos y Collin Gillespie añadió 25 para ayudar a los Suns de Phoenix a ganar su cuarto partido consecutivo, al superar el lunes 115-101 a los Wizards de Washington.

El base de los Suns de Phoenix Collin Gillespie observa su triple frente al pívot Alex Sarr de los Wizards de Washington y el entrenador Brian Keefe en el encuentro del lunes 29 de diciembre del 2025. (AP Foto/John McDonnell)
El base de los Suns de Phoenix Collin Gillespie observa su triple frente al pívot Alex Sarr de los Wizards de Washington y el entrenador Brian Keefe en el encuentro del lunes 29 de diciembre del 2025. (AP Foto/John McDonnell) AP

Devin Booker sumó 22 unidades para los Suns, que han ganado cinco de sus últimos seis partidos y los primeros tres de una gira de cuatro juegos.

Phoenix encestó 17 de 40 triples (42,5%) y superó a Washington 20-9 en rebotes ofensivos, mientras se colocaba seis juegos por encima del .500 (19-13) por primera vez esta temporada.

Esta victoria se logró sin el pívot Mark Williams, quien cumplió una suspensión de un juego por su participación en un altercado en la cancha durante la victoria del sábado ante Nueva Orleans.

El novato Tre Johnson anotó un récord personal de 24 puntos para Washington, que no logró su objetivo de ganar tres seguidos por primera vez desde el uno al cinco de febrero.

CJ McCollum añadió 17 puntos para los Wizards en reconstrucción, que llegaron al lunes con el segundo peor récord de la NBA, pero están 4-4 en sus últimos ocho.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a "fuerzas externas"

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: "Que no lo suelten"

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter