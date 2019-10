En estado crítico hombre que fue atropellado tras bajarse para revisar su carro tras ser impactado por otro auto

Cruz quedó en coma luego que un auto lo impactara en el momento en el que se bajó de su camioneta para revisar los daños que le causó otro chofer que también escapó al chocarlo por la parte trasera.

La esposa y la madre de la víctima declararon a América Noticias que aún no entienden cómo después de mudarse desde Connecticut en búsqueda de nuevas oportunidades encontraron esta.

Los dos conductores involucrados en el accidente abandonaron sus vehículos y uno de ellos de acuerdo con la, esposa de Cruz, huyó corriendo, mientras que al

segundo alguien lo recogió.

En estado crítico hombre que fue atropellado tras bajarse para revisar su carro tras ser impactado

Una furgoneta Dodge Caravan roja de alquiler fue la que impactó la camioneta de la víctima, mientras que el conductor de un Honda Accord fue el que lo atropelló.

Cruz sufrió graves daños en el cerebro, en los pulmones y presenta varias fractura en todo su cuerpo.

“Yo comencé a gritar. No sabía dónde estaba porque el segundo carro causó que perdiera mis gafas. No veía nada y luego me di cuenta que lo habían atropellado y que estaba tirado en el suelo con sangre y nadie lo estaba ayudando”.

“Llamé al 911 cuando nos chocaron por detrás. Luego un segundo carro nos impacta y por ello pierdo mis gafas y no veía nada. Cuando me los volví a poner mi esposo estaba tirado en el piso”.

El accidente se reportó a las seis de la madrugada de este lunes sobre Sunrise boulevard, en la salida sur del Turnpike.

La víctima de 35 años había comenzado a trabajar en una compañía de seguridad hace sólo un mes y no posee seguro de salud, por lo que su familia está recaudando fondos para su atención médica en la plataforma GoFundMe.