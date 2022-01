Sundance cancela su versión presencial por coronavirus

La cancelación de la versión presencial de Sundance es un gran golpe para la industria del cine independiente que ha luchado por mantenerse a flote durante la pandemia. El año pasado la versión virtual de Sundance, donde películas como “Summer of Soul (or The Revolution Will Not Be Televised)” ("Summer of Soul (...o, cuando la revolución no pudo ser televisada)") y “CODA” ("CODA: Señales Del Corazón") causaron una gran impresión, demostró que un festival digital todavía puede impulsar éxitos revelación. Pero los cineastas, ejecutivos, el público y los periodistas mantenían la esperanza de que Sundance — el principal festival de cine estadounidense y plataforma para jóvenes cineastas — comenzara nuevamente un año en el cine lleno de estrenos en las montañas de Utah.