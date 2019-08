Suman 20 muertos por tiroteo en El Paso; hay un detenido

Associated Press

Las autoridades investigan si el ataque registrado en el complejo Cielo Vista Mall se trata de un delito de odio, indicó el jefe de la policía. Dos funcionarios de las fuerzas policiacas que hablaron con The Associated Press identificaron al sospechoso, ya detenido, como Patrick Crusius, de 21 años. Ambos pidieron a la AP mantener el anonimato dado que no tenían autorización para hablar públicamente sobre el tema.