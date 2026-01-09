Suiza honra a las víctimas del mortal incendio en un bar alpino en un día nacional de luto

Compartir en:









ARCHIVO - Una niña observa mientras un adulto coloca una vela en el exterior del bar Le Constellation, en Crans-Montana, en los Alpes suizos, el 3 de enero de 2026, donde un devastador incendio causó decenas de muertos y heridos durante la celebración de Año Nuevo. (AP Foto/Baz Ratner, archivo) AP

Otras 116 personas resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, en el fuego que comenzó en las primeras horas del 1 de enero en el bar Le Constellation.

Los investigadores apuntaron que creen que bengalas encendidas sobre botellas de champaña provocaron el incendio al acercarse demasiado al techo del establecimiento de la ciudad turística de Crans-Montana. Las autoridades investigan si el material de insonorización en el techo cumplía con las regulaciones y si estaba permitido el uso de bengalas en el bar. En el local no se realizaban inspecciones de seguridad contra incendios desde 2019.

La gravedad de las quemaduras dificultó las labores de identificación, por lo que los familiares tuvieron que proporcionar muestras de ADN a las autoridades. La policía indicó que muchas de las víctimas eran adolescentes o tenían poco más de 20 años.

Las autoridades suizas abrieron una investigación penal contra los gerentes del bar. De acuerdo con la fiscal jefe del cantón de Valais, los dos son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y de provocar un incendio de forma involuntaria.

Como parte del día de luto nacional, las campanas de las iglesias de toda Suiza sonarán durante cinco minutos a partir de las dos de la tarde del viernes, y se guardará un minuto de silencio.

Investigaciones en Italia y Francia La fiscalía de Roma ha abierto una investigación sobre el incendio de Crans-Montana por presunto homicidio involuntario e incendio provocado, reportó el jueves la prensa italiana. Se ha ordenado una autopsia a cinco de los seis muertos italianos y se delegó el caso en las fiscalías de Milán, Bolonia y Génova, a donde han sido repatriados los cuerpos de las víctimas.

Por su parte, la fiscalía de París anunció el lunes la apertura de una pesquisa para ayudar a la suiza y facilitar la comunicación entre las familias de las víctimas francesas y los investigadores suizos. Nueve ciudadanos franceses murieron, el menor de apenas 14 años, y otros 23 sufrieron lesiones. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP