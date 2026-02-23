americateve

Sufre República Dominicana apagón masivo por segunda vez en 3 meses

SANTO DOMINGO (AP) — República Dominicana sufrió un apagón a nivel nacional por un breve periodo el lunes, el segundo de este tipo en los últimos tres meses, lo que generó preocupación sobre la estabilidad de la red eléctrica de la nación caribeña.

El apagón del lunes alteró el tráfico vehicular, interrumpió el transporte público y obligó a algunos negocios a cerrar al tiempo que las cuadrillas se apresuraban a restablecer el servicio eléctrico.

Las principales plantas eléctricas del país dejaron de suministrar energía de forma abrupta antes del mediodía, lo que provocó que todas las demás plantas se apagaran, según la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), de propiedad estatal. Pero para media tarde, el sistema operaba a casi el 30% de su capacidad, indicó el ministro de Energía, Joel Santos.

Santos afirmó que los servicios esenciales, como hospitales, sistemas de agua potable, transporte masivo y aeropuertos, operan a través de sistemas de respaldo.

Santos explicó que la falla fue causada por un disparo en un interruptor de una línea de transmisión, lo que hizo que el sistema entrara en modo de protección.

Un apagón masivo que afectó a República Dominicana en noviembre pasado fue atribuido a un error humano durante trabajos de mantenimiento de líneas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

