americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sueño de Hamilton con Ferrari se convierte en una pesadilla en su primera temporada

PARÍS (AP) — El sueño de Lewis Hamilton al mudarse a Ferrari resultó terminó siendo una pesadilla en su primera temporada.

El piloto de Ferrari Lewis Hamilton tras el Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula Uno, el domingo 7 de diciembre de 2025. (AP Foto/Fatima Shbair)
El piloto de Ferrari Lewis Hamilton tras el Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula Uno, el domingo 7 de diciembre de 2025. (AP Foto/Fatima Shbair) AP

El británico de 40 años buscaba su octavo título de la Fórmula 1, pero fracasó estrepitosamente y ni siquiera logró subir al podio en un Gran Premio en toda la campaña.

Las cosas se volvieron tan frustrantes que en un momento Hamilton sugirió que Ferrari debería reemplazarlo con otro piloto.

El piloto australiano Jack Brabham tenía 40 años cuando ganó el título de F1 en 1966, pero Hamilton quedó muy lejos de igualar esa hazaña.

Hamilton ganó la carrera de sprint de formato corto en China en marzo, pero su mejor posición en los 24 grandes premios de la temporada fue un cuarto lugar. No logró ninguna pole y se ubicó en un decepcionante sexto lugar en la clasificación general de la F1, a una considerable distancia de 86 puntos detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc, quinto.

En general, la ex estrella de Mercedes ha ganado apenas dos carreras de F1 en las últimas cuatro temporadas.

Esta campaña su frustración se hizo evidentes por momentos con breves intercambios por radio con el ingeniero de carreras de Ferrari, Ricciardo Adami. Hamilton le dijo sarcásticamente que "se tomara un descanso para tomar té" durante el GP de Miami en mayo.

Confianza sacudida

“Soy un inútil, absolutamente inútil”, dijo Hamilton a la emisora británica Sky Sports después de una decepcionante sesión de clasificación en el GP de Hungría a principios de agosto. “El equipo no tiene problema. Has visto que (Leclerc) está en la pole. Así que probablemente necesiten cambiar de piloto”.

Unas semanas después, sonaba más optimista.

“Realmente quiero concentrarme en volver a disfrutar”, dijo Hamilton. “Me uní al equipo con el que siempre soñé conducir”.

Pero Hamilton continuó hundiéndose más. Cometió errores poco comunes para un piloto que posee récords de la F1, con 105 victorias y 104 pole positions.

Fue eliminado de la Q1 en las últimas tres carreras y no logró clasificarse entre los 10 primeros en cuatro carreras consecutivas.

También se estrelló en la tercera práctica del Gran Premio de Abu Dabi, que cerró la temporada el fin de semana pasado, debido a un error del piloto. Perdió el control de la parte trasera del coche y se deslizó contra las barreras.

“No tengo palabras para describir el sentimiento que tengo por dentro", dijo Hamilton el sábado después del accidente. “Una cantidad insoportable de ira y rabia”.

Problemas de clasificación

Los problemas de clasificación persistieron.

En julio, se clasificó en el 16mo puesto en el GP de Bélgica después de que su mejor tiempo de vuelta fuera anulado por salirse de la pista. Un día antes fue 18vo en la clasificación para el sprint tras un trompo.

Sin embargo, a principios de esa misma semana, Hamilton había hablado con determinación y autoridad. Describió haber mantenido conversaciones "cruciales" con los líderes de Ferrari para exigir mejoras.

“He estado en varias reuniones con John (Elkann, presidente de Ferrari), Benedetto (Vigna, CEO) y Fred (Frédéric Vasseur, director del equipo)”, dijo Hamilton en Spa-Francorchamps.

Hamilton incluso compiló un “documento completo para el equipo” durante el receso de mitad de temporada, detallando “ajustes estructurales que necesitamos hacer” y “problemas que tengo con este coche”.

Todo este aporte hizo poca diferencia en la pista.

Hamilton terminó séptimo en Spa, 12do en Hungría y no terminó la siguiente carrera en los Países Bajos.

No pudo completar la carrera en Brasil el mes pasado, seguido de un octavo, 12do y octavo lugar para terminar la temporada.

Hamilton calificó el fin de semana en Sao Paulo como una “pesadilla” mientras que Leclerc no estaba “contento” con su auto “muy lento”.

Leclerc tampoco ganó esta temporada. Pero el piloto de Mónaco venció a Hamilton por 7-0 en podios y quedó muy por delante en la clasificación.

Último en Las Vegas

Después del GP de Brasil, un Elkann preocupado les dijo a ambos pilotos que “se concentraran en conducir y hablaran menos”.

En el siguiente premio, Hamilton registró su peor actuación en una clasificación al quedar último.

“Me siento terrible. Terrible”, dijo Hamilton.

Después del GP de Abu Dhabi, donde su compatriota británico Lando Norris se adjudicó su primer título de F1, Hamilton prometió seguir luchando.

“Ha sido una temporada difícil, pero la amabilidad y el arduo trabajo de todos en Ferrari significan mucho para mí”, dijo Hamilton. “Estoy con el equipo y sé que tenemos mejores tiempos por delante”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

Destacados del día

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Adiós a las maletas bolas: Madrid-Barajas pone freno al equipaje gigante en vuelos hacia Cuba

Adiós a las "maletas bolas": Madrid-Barajas pone freno al equipaje gigante en vuelos hacia Cuba

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter