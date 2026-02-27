Suecia intercepta un presunto dron ruso durante visita de portaaviones francés

ARCHIVO - El portaaviones francés Charles de Gaulle, en el puerto de Subic Bay, una antigua base naval estadounidense al noroeste de Manila, Filipinas, el 23 de febrero de 2025. (AP Foto/Joeal Calupitan, archivo) AP

Un buque de la Armada sueca avistó el dron sospechoso durante una patrulla en el Öresund, el estrecho que separa Suecia de Dinamarca, explicaron las fuerzas armadas el jueves.

Las autoridades señalaron que se tomaron contramedidas no especificadas para interferir con el avión no tripulado y que, más tarde, se perdió el contacto con el aparato.

El portaaviones francés de propulsión nuclear Charles de Gaulle se encuentra esta semana en Malmö, una ciudad del sur del país, como parte de los entrenamientos regulares de la OTAN. Malmö está en una de las orillas del Öresund, frente a la capital danesa, Copenhague.

El portavoz militar francés Guillaume Vernet declaró a The Associated Press que el dron fue detectado el miércoles y que las fuerzas suecas integradas en el sistema de seguridad del portaaviones lidiaron con el dispositivo. El dron estaba a más de 10 kilómetros (6 millas) del Charles de Gaulle, indicó el viernes.

“Este sistema demostró su solidez y este incidente no tuvo impacto alguno en la actividad del grupo de combate del portaaviones”, señaló Vernet.

El ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, dijo el jueves por la noche a la cadena pública SVT que la presunta violación del espacio aéreo sueco por parte de un dron ocurrió en relación con la presencia de un buque militar ruso en aguas territoriales del país. Preguntado por el país de procedencia del aparato, respondió que “Probablemente Rusia”.

El buque ruso siguió navegando hacia el mar Báltico y las autoridades suecas han estado en estrecho contacto con Dinamarca en relación con el incidente, indicó Jonson. Las fuerzas armadas señalaron que no se observaron más drones.

Funcionarios occidentales sostienen que Rusia está orquestando una campaña de sabotaje y desestabilización en toda Europa. Una base de datos de The Associated Press ha documentado más de un centenar de incidentes.

No todos los incidentes se hacen públicos y, en ocasiones, a las autoridades les puede tomar meses establecer un vínculo con Moscú. Aunque los funcionarios sostienen que la campaña —que comenzó cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó la invasión de Ucrania en 2022— busca privar a Kiev de apoyos, creen que el Kremlin también intenta identificar los puntos débiles de Europa y consumir los recursos de seguridad.

