americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sudán avanza en la Copa Africana pese a la derrota y la guerra en casa

CASABLANCA, Marruecos (AP) — Abatido pero no vencido.

A pesar de una derrota por 2-0 ante Burkina Faso en su último partido de grupo, Sudán puede esperar con optimismo la fase eliminatoria de la Copa Africana de Naciones tras clasificarse como uno de los mejores terceros lugares.

Ambos equipos ya tenían asegurado su avance antes de su partido del Grupo E el miércoles. Sudán progresó a pesar de la complicación de jugar todos sus partidos de clasificación fuera de casa, ya que el país enfrenta una brutal guerra y crisis humanitaria.

Burkina Faso tuvo un mejor comienzo y los Potros tomaron la delantera a través de Lassina Traoré en el minuto 16.

Sudán tuvo una gran oportunidad de igualar cuando el portero burkinés Hervé Koffi derribó a Al Gozoli Nooh en el área de penalti, pero Nooh falló el penal.

Los aficionados sudaneses, que eran mayoría en el estadio Stade Mohammed V, intentaron animar al equipo. Yasir Mozamil estuvo cerca, y Amar Abdallah desperdició otra buena oportunidad para Sudán.

Arsène Kouassi selló la victoria de los Potros con un gol tardío mientras Burkina Faso terminó segundo en el grupo.

Victoria de Argelia

Argelia, ya asegurada de encabezar el grupo, se despidió antes de su encuentro de octavos de final con Congo con una victoria por 3-1 sobre Guinea Ecuatorial, que terminó con tres derrotas.

Zineddine Belaid, Fares Chaibi e Ibrahim Maza anotaron en la primera mitad para Argelia.

El veterano delantero Emilio Nsue, jugando por primera vez legalmente en la Copa Africana, anotó un brillante gol de consolación para el Trueno Nacional en la segunda mitad. Nsue, de 35 años, fue el máximo goleador en la última edición, pero la FIFA en 2024 dictaminó que nunca fue elegible durante sus 11 años jugando para Guinea Ecuatorial. Finalmente fue autorizado para jugar en marzo de este año.

Camerún y Costa de Marfil en acción

El cinco veces ganador Camerún y el campeón defensor Costa de Marfil buscaban el primer lugar en el Grupo F más tarde el miércoles.

Camerún juega contra Mozambique, y Costa de Marfil se enfrenta a Gabón.

Mozambique también podría encabezar el grupo, mientras que Gabón ya está eliminado.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter