Sudán avanza en la Copa Africana pese a la derrota y la guerra en casa

A pesar de una derrota por 2-0 ante Burkina Faso en su último partido de grupo, Sudán puede esperar con optimismo la fase eliminatoria de la Copa Africana de Naciones tras clasificarse como uno de los mejores terceros lugares.

Ambos equipos ya tenían asegurado su avance antes de su partido del Grupo E el miércoles. Sudán progresó a pesar de la complicación de jugar todos sus partidos de clasificación fuera de casa, ya que el país enfrenta una brutal guerra y crisis humanitaria.

Burkina Faso tuvo un mejor comienzo y los Potros tomaron la delantera a través de Lassina Traoré en el minuto 16.

Sudán tuvo una gran oportunidad de igualar cuando el portero burkinés Hervé Koffi derribó a Al Gozoli Nooh en el área de penalti, pero Nooh falló el penal.

Los aficionados sudaneses, que eran mayoría en el estadio Stade Mohammed V, intentaron animar al equipo. Yasir Mozamil estuvo cerca, y Amar Abdallah desperdició otra buena oportunidad para Sudán.

Arsène Kouassi selló la victoria de los Potros con un gol tardío mientras Burkina Faso terminó segundo en el grupo.

Victoria de Argelia

Argelia, ya asegurada de encabezar el grupo, se despidió antes de su encuentro de octavos de final con Congo con una victoria por 3-1 sobre Guinea Ecuatorial, que terminó con tres derrotas.

Zineddine Belaid, Fares Chaibi e Ibrahim Maza anotaron en la primera mitad para Argelia.

El veterano delantero Emilio Nsue, jugando por primera vez legalmente en la Copa Africana, anotó un brillante gol de consolación para el Trueno Nacional en la segunda mitad. Nsue, de 35 años, fue el máximo goleador en la última edición, pero la FIFA en 2024 dictaminó que nunca fue elegible durante sus 11 años jugando para Guinea Ecuatorial. Finalmente fue autorizado para jugar en marzo de este año.

Camerún y Costa de Marfil en acción

El cinco veces ganador Camerún y el campeón defensor Costa de Marfil buscaban el primer lugar en el Grupo F más tarde el miércoles.

Camerún juega contra Mozambique, y Costa de Marfil se enfrenta a Gabón.

Mozambique también podría encabezar el grupo, mientras que Gabón ya está eliminado.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP