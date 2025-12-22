americateve

Sudáfrica vence 2-1 a Angola en inicio triunfal de la Copa Africana

RABAT, Marruecos (AP) — Lyle Foster le dio el lunes a Sudáfrica un comienzo ganador en la Copa Africana de Naciones con una dura victoria por 21 sobre Angola.

Lyle Foster, de Sudáfrica, celebra tras anotar un gol durante el juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Angola y Sudáfrica en Marrakech, Marruecos, el lunes 22 de diciembre de 2025. (AP Photo/Themba Hadebe)
Los Bafana Bafana pusieron fin a una racha de seis partidos sin ganar contra Angola, que había ganado tres y empatado tres de sus encuentros desde un clasificatorio para la Copa del Mundo en noviembre de 2015.

Oswin Appollis de Sudáfrica abrió el marcador en Marrakech con un disparo bajo dentro del poste izquierdo en el minuto 21, pero el centrocampista Show igualó algunos minutos después al desviar un tiro libre de Fredy desde la banda dentro del poste cercano.

Los ánimos se caldearon después de una falta de Aubrey Modiba de Sudáfrica antes del descanso.

Tshepang Moremi pensó que había anotado un gol brillante después de eso. El gol fue anulado por fuera de juego tras una revisión del VAR, y Mbekezeli Mbokazi golpeó el travesaño con un disparo feroz mientras Sudáfrica seguía presionando.

El entrenador de Angola, Patrice Beaumelle, refrescó su alineación ofensiva al enviar a Mabululu y Milson en el minuto 76, pero fue Foster quien anotó en el otro extremo al curvar el balón más allá del brazo extendido de Hugo Marques en el minuto 79.

La campaña del siete veces campeón Egipto comienza más tarde contra Zimbabue en la ciudad costera de Agadir. Un octavo título ampliaría el récord de los Faraones y le daría a Mohamed Salah su primero. La estrella de 33 años del Liverpool nunca ha ganado la principal competición de África.

Salah estaba capitaneando al equipo en su primera titularidad desde el 26 de noviembre cuando el Liverpool perdió ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones.

Mali frustrado

Patson Daka anotó en el tiempo de descuento para que el campeón de 2012, Zambia, lograra un empate 1-1 contra Mali en el primer partido en Casablanca.

Mali dominó y falló un penalti antes del descanso cuando Willard Mwanza detuvo el esfuerzo de El Bilal Touré, el segundo penalti detenido en igual número de partidos en el torneo.

Lassine Sinayoko finalmente rompió el empate alrededor de la hora de juego, pero Daka tuvo la última palabra con un cabezazo para darle a Zambia un punto en el Grupo A.

El país anfitrión, Marruecos, lidera el grupo con tres puntos después de abrir con una victoria por 2-0 sobre Comoras el domingo.

___

AP en la Copa Africana: https://apnews.com/hub/africa-cup-of-nations

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

