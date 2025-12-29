americateve

Sudáfrica se une a Egipto en la fase eliminatoria de la Copa Africana, Mohamed Salah descansa

RABAT, Marruecos (AP) — Oswin Appollis llevó a Sudáfrica a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones el lunes con una victoria muy disputada por 3-2 sobre Zimbabue, mientras que la estrella de Egipto, Mohamed Salah, tuvo un descanso.

El egipcio Mohamed Salah, al centro, sonríe mientras está sentado en la banca antes del juego de fútbol de la Copa Africana de Naciones del grupo B entre Angola y Egipto en Agadir, Marruecos, el lunes 29 de diciembre de 2025. (AP Photo/Mosaab Elshamy)
Los Bafana Bafana avanzaron en segundo lugar en el Grupo B, detrás de Egipto, que ya estaba clasificado y empató 0-0 con Angola en Agadir. Ambos partidos finales del grupo se jugaron al mismo tiempo.

Con su equipo ya clasificado, el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, descansó a sus titulares, incluidos Salah, Omar Marmoush y Trézéguet. Se espera que regresen para el primer partido de eliminación directa de los Faraones, también en Agadir, contra un tercero de los Grupos A, C o D el 5 de enero.

Sudáfrica necesitaba una victoria en Marrakech para asegurarse el progreso sin depender de un favor de Egipto, pero Zimbabue remontó dos veces y presionó por un empate al final.

Tshepang Moremi dio a Sudáfrica una ventaja temprana gracias a un desvío del defensor de Zimbabue Divine Lunga que superó al indefenso portero.

Tawanda Maswanhise respondió en el minuto 19 con un brillante gol individual, dejando a los defensores atrás antes de disparar el balón al rincón inferior.

Lyle Foster cabeceó el segundo de Sudáfrica al inicio de la segunda mitad después de un error entre Lunga y el portero Washington Arubi.

Un autogol de Aubrey Modiba volvió a igualar a los Warriors en el minuto 73, preparando un emocionante final.

Pero no esperaban que Marvelous Nakamba concediera un penalti por mano en lugar de cabecear, y Appollis convirtió debidamente el penalti en el minuto 82.

Sudáfrica espera los resultados en el Grupo F, ya que jugará contra el segundo clasificado de ese grupo – Costa de Marfil, Camerún o Mozambique – el domingo.

Más tarde el domingo, la nación anfitriona Marruecos jugó contra Zambia en el Grupo A, y Mali se enfrentó a Comoras.

Los jugadores de Marruecos fueron ovacionados cuando salieron al campo por primera vez antes del partido. El capitán del equipo, Achraf Hakimi, pidió a los seguidores que dejaran de silbar al equipo el domingo. Se espera que juegue después de recuperarse de una lesión en el tobillo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

