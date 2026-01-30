americateve

Sudáfrica declara persona non grata al viceembajador de Israel y le ordena abandonar el país

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Sudáfrica declaró persona non grata al viceembajador de Israel el viernes y le ordenó abandonar el país en un plazo de 72 horas.

Manifestantes ondean banderas israelíes durante una protesta en Leipzig, Alemania, el sábado 17 de enero de 2026. (Heiko Rebsch/dpa vía AP)
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica informó que estaba expulsando a Ariel Seidman, el encargado de negocios en la embajada, debido a repetidas publicaciones oficiales en redes sociales israelíes que insultaron al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

El Ministerio también afirmó que había habido un incumplimiento deliberado de informar a Sudáfrica sobre las visitas de funcionarios israelíes y lo calificó como "violaciones inaceptables de las normas y prácticas diplomáticas".

Seidman es la figura diplomática israelí de mayor rango en Sudáfrica después que Israel retirara a su embajador en 2023.

Las relaciones diplomáticas de Sudáfrica con Israel ya estaban gravemente tensas luego que Sudáfrica, que es un antiguo defensor del pueblo palestino, acusara a Israel de genocidio contra los palestinos en Gaza en un caso ante el tribunal superior de Naciones Unidas.

Israel ha negado rotundamente las acusaciones de genocidio y criticó a Sudáfrica por lo que dijo era actuar como el brazo legal del grupo miliciano palestino Hamás al llevar el caso altamente emotivo ante la Corte Internacional de Justicia.

Sudáfrica señaló que había informado al gobierno israelí de la decisión de expulsar a Seidman y lo acusó de socavar "sistemáticamente" las relaciones diplomáticas.

La decisión de expulsar a Seidman probablemente también provocará una fuerte reacción de Estados Unidos, un cercano aliado de Israel.

El gobierno del presidente Donald Trump ha acusado a Sudáfrica de tener una política exterior antiestadounidense debido a su caso judicial contra Israel y el aparente apoyo de Sudáfrica a la causa palestina ha estado en el centro de una importante disputa diplomática con Washington desde que Trump regresó al cargo. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

