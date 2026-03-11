americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sudáfrica convoca al nuevo embajador de EEUU por críticas

JOHANNESBURGO (AP) — El nuevo embajador estadounidense en Sudáfrica fue convocado para que explique sus críticas a las políticas del país, informó el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores sudafricano mientras continúa el distanciamiento diplomático.

Leo Brent Bozell III en la audiencia en el Congreso en Washington sobre su nominación para ser embajador estadounidense en Sudáfrica, el 23 de octubre del 2025. (AP foto/Rod Lamkey, Jr)
Leo Brent Bozell III en la audiencia en el Congreso en Washington sobre su nominación para ser embajador estadounidense en Sudáfrica, el 23 de octubre del 2025. (AP foto/Rod Lamkey, Jr) AP

El embajador Leo Brent Bozell III hizo los comentarios en una reunión de líderes empresariales el martes. Cuestionó al gobierno sudafricano por sus vínculos diplomáticos con Irán y por sus leyes que buscan dar igualdad de oportunidad a las personas negras.

La disputa diplomática entre Estados Unidos y Sudáfrica se ha agravado desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo. Trump ha criticado al gobierno sudafricano, al presentar su política exterior como antiestadounidense y sus políticas internas como antiblancas.

Bozell, un activista conservador designado por Trump, asumió su cargo en Pretoria el mes pasado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Destacados del día

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Díaz-Canel reaparece visiblemente demacrado tras días de silencio en Cuba

Díaz-Canel reaparece visiblemente demacrado tras días de silencio en Cuba

Condenan en Miami a estadounidense que intentó producir pornografía con menor cubana de 15 años

Condenan en Miami a estadounidense que intentó producir pornografía con menor cubana de 15 años

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter