Sudáfrica convoca al nuevo embajador de EEUU por críticas

Leo Brent Bozell III en la audiencia en el Congreso en Washington sobre su nominación para ser embajador estadounidense en Sudáfrica, el 23 de octubre del 2025. (AP foto/Rod Lamkey, Jr) AP

El embajador Leo Brent Bozell III hizo los comentarios en una reunión de líderes empresariales el martes. Cuestionó al gobierno sudafricano por sus vínculos diplomáticos con Irán y por sus leyes que buscan dar igualdad de oportunidad a las personas negras.

La disputa diplomática entre Estados Unidos y Sudáfrica se ha agravado desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo. Trump ha criticado al gobierno sudafricano, al presentar su política exterior como antiestadounidense y sus políticas internas como antiblancas.

Bozell, un activista conservador designado por Trump, asumió su cargo en Pretoria el mes pasado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP