Suben levemente precios mayoristas en EEUU

WASHINGTON (AP) — Los precios al por mayor en Estados Unidos aumentaron modestamente en noviembre, informó el gobierno en un reporte retrasado por el cierre del gobierno federal.

La fábrica Ford River Rogue en Dearborn, Michigan, el 13 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)
El Departamento de Trabajo informó el miércoles que su índice de precios al productor —que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores— subió un 0,2% en noviembre respecto a octubre y un 3% en comparación con el año anterior.

Los números son antiguos. Se suponía que debían publicarse el 11 de diciembre, pero el informe se retrasó por el cierre del gobierno de 43 días del otoño pasado. El Departamento de Trabajo publicará el índice de precios al productor de diciembre el 30 de enero; originalmente estaba programado para salir el miércoles.

Los precios de la gasolina aumentaron considerablemente en noviembre. Excluyendo los precios volátiles de alimentos y energía, los llamados precios al por mayor básicos no variaron respecto a octubre y subieron un 3% desde noviembre de 2024.

Se esperaba que los altos aranceles del presidente Donald Trump impulsaran la inflación pero su impacto hasta ahora ha sido más modesto de lo esperado.

El Departamento de Trabajo informó el martes que la inflación de precios al consumidor se enfrió el mes pasado, aumentando un modesto 0,3% desde noviembre y un 2,7% desde diciembre de 2024. Sin embargo, sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

