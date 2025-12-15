Suben a 20 los fallecidos debido a las lluvias torrenciales del fin de semana en Bolivia

“El saldo hasta ahora es de 20 fallecidos, pocos cuerpos han sido identificados y hay 600 familias afectadas”, dijo el lunes el viceministro de Defensa Social, Alfredo Troche.

Explicó que el número de víctimas ha ido en aumento a medida que bajan las aguas y se recuperan cuerpos del lodo.

Una treintena de comunidades fueron arrasadas por un turbión tras diez horas de intensas lluvias el sábado. A medida que bajan las aguas lodosas se pueden ver casas, camiones y sembradíos sepultados por el agua y lodo. Las comunicades más afectadas son El Torno, Porongo y La Bélgica que están en la periferia de la ciudad de Santa Cruz, a 510 kilómetros al este de La Paz.

“Se hace complicado identificar a las víctimas porque han sido arrastradas kilómetros. Hemos logrado recuperar del lodo el cuerpo de un agricultor que no pertenece a nuestro municipio y ha sido complicado identificarlo”, señaló.

El presidente Rodrigo Paz supervisó las tareas de rescate y lamentó la falta de helicópteros para socorrer a las víctimas y llevar ayuda a comunidades que han quedado aisladas por causa de daños en la infraestructura vial.

El mandatario atribuyó a la deforestación los efectos devastadores de las riadas y dijo que el país debe prepararse para una “emergencia mayor” porque se anticipan lluvias intensas en los siguientes meses “debido al efecto combinado del fenómeno El Niño y la Niña”.

La región más castigada del período de lluvias es la provincia de Santa Cruz, el motor agroindustrial del país, donde el en las últimas décadas la deforestación ha crecido para ampliar la frontera agrícola.

A mediados de noviembre ocurrió el primer desastre de la temporada en la comunidad de Achira de esa región que fue castigadas por el desborde de ríos que ocasionó la muerte de una anciana.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología mantiene una alerta roja (máxima) en la zona y advirtió de posibles nuevos desbordes en el río Piraí, en Santa Cruz.

