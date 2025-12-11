americateve

Sube tasa hipotecaria promedio de EEUU pero sigue casi a su mínimo anual

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos aumentó ligeramente esta semana, aunque se mantiene relativamente cerca de su punto más bajo en lo que va del año.

El incremento lleva la tasa promedio de hipotecas a largo plazo al 6,22% desde el 6,19% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,6%.

Los costos de los préstamos en hipotecas de tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también aumentaron esta semana. La tasa promedió 5,54%, frente al 5,44% de la semana pasada. Hace un año, promediaba 5,84%, según Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente siguen la trayectoria del rendimiento del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento a 10 años estaba en 4,12% al mediodía del jueves, ligeramente más alto que hace una semana.

————

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

