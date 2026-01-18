Sube a seis el número de muertos en un incendio en un centro comercial de Karachi, Pakistán

El incendio comenzó tarde el sábado en Gul Plaza y se propagó con rapidez a través de tiendas que almacenaban cosméticos, prendas de vestir y productos de plástico, según el doctor Abid Jalal Sheikh, responsable de emergencias de la ciudad.

Sheikh dijo que el incendio había sido extinguido aproximadamente en un 75%, pero que los equipos necesitarían de cuatro a seis horas más para controlarlo por completo. Se recuperaron cinco cuerpos del edificio de cuatro pisos y su sótano, que albergaba alrededor de 1.200 tiendas.

Los funcionarios de rescate informaron que un bombero murió mientras intentaba extinguir las llamas en los pisos superiores. Sheikh mencionó que algunas personas podrían seguir atrapadas dentro, ya que las familias continuaban buscando a sus familiares desaparecidos.

Imágenes de televisión mostraron a docenas de bomberos con equipo de protección mientras un denso humo salía del edificio dañado. Partes de la estructura colapsaron durante el incendio.

La causa del incendio no se conocía de inmediato, y se llevará a cabo una investigación.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su pesar por las muertes y ordenó a las autoridades utilizar todos los recursos disponibles para prevenir más pérdidas.

Karachi, la capital de la provincia sureña de Sindh, tiene un historial de incendios mortales, a menudo atribuidos a estándares de seguridad deficientes y construcciones ilegales. En noviembre de 2023, un incendio en un centro comercial de la ciudad mató a diez personas e hirió a otras 22.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP