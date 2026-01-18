americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sube a seis el número de muertos en un incendio en un centro comercial de Karachi, Pakistán

KARACHI, Pakistan (AP) — Bomberos en la ciudad portuaria sureña de Karachi, en Pakistán, combatían el domingo un incendio declarado durante la noche en un centro comercial de varios pisos y que mató a seis personas, incluido un bombero, según informaron las autoridades.

El incendio comenzó tarde el sábado en Gul Plaza y se propagó con rapidez a través de tiendas que almacenaban cosméticos, prendas de vestir y productos de plástico, según el doctor Abid Jalal Sheikh, responsable de emergencias de la ciudad.

Sheikh dijo que el incendio había sido extinguido aproximadamente en un 75%, pero que los equipos necesitarían de cuatro a seis horas más para controlarlo por completo. Se recuperaron cinco cuerpos del edificio de cuatro pisos y su sótano, que albergaba alrededor de 1.200 tiendas.

Los funcionarios de rescate informaron que un bombero murió mientras intentaba extinguir las llamas en los pisos superiores. Sheikh mencionó que algunas personas podrían seguir atrapadas dentro, ya que las familias continuaban buscando a sus familiares desaparecidos.

Imágenes de televisión mostraron a docenas de bomberos con equipo de protección mientras un denso humo salía del edificio dañado. Partes de la estructura colapsaron durante el incendio.

La causa del incendio no se conocía de inmediato, y se llevará a cabo una investigación.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su pesar por las muertes y ordenó a las autoridades utilizar todos los recursos disponibles para prevenir más pérdidas.

Karachi, la capital de la provincia sureña de Sindh, tiene un historial de incendios mortales, a menudo atribuidos a estándares de seguridad deficientes y construcciones ilegales. En noviembre de 2023, un incendio en un centro comercial de la ciudad mató a diez personas e hirió a otras 22.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Destacados del día

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter