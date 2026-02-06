Subdirector de la inteligencia militar rusa, herido de bala en Moscú

Compartir en:









El teniente general Vladimir Alekseyev recibió varios disparos de un pistolero no identificado en la capital rusa, Moscú, explicó la portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, en un comunicado.

Alekseyev fue hospitalizado, agregó la vocera.

Petrenko no especuló con quién podría estar detrás del ataque. Alekseyev ha fungido como primer subdirector de la inteligencia militar de Rusia desde 2011.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP