Stuani entra para cobrar penal tardío y falla en el empate de Girona con Sevilla

MADRID (AP) — Sevilla y Girona empataron 1-1 en un partido de la liga española que se trasladó al domingo debido al mal tiempo y el delantero de Girona, Cristhian Stuani, entró al partido solo para ejecutar un penal cerca del final y que falló.

El partido estaba programado para jugarse el sábado, pero la liga lo pospuso un día debido a una alerta de tormenta severa en la ciudad sureña de Sevilla.

Girona tomó la delantera a los dos minutos del partido con un gol de Thomas Lemar. Los anfitriones finalmente igualaron con un disparo de larga distancia al ángulo superior de Kike Salas en el segundo tiempo de descuento.

Seis minutos después, Girona perdió la oportunidad de volver a ponerse al frente cuando contuvieron el penal de Stuani.

El entrenador de Girona, Míchel, mandó a la cancha a Stuani para ejecutar el penal y el veterano uruguayo disparó a ras y que fue detenido por el portero de Sevilla, Odysseas Vlachodimos.

Los medios españoles dijeron que Stuani no había fallado un penal en un partido de liga en tres años.

El resultado dejó al Girona en el 12mo lugar, un punto por delante del Sevilla, que está en el 13er lugar. Girona no ha ganado en tres partidos consecutivos de liga.

El partido en casa del Rayo Vallecano contra el Oviedo el sábado fue pospuesto con poca antelación debido a preocupaciones de seguridad sobre el campo en el Estadio de Vallecas.

Otros resultados

Athletic Bilbao venció 4-2 al Levante, que jugó con diez hombres, en un partido con cuatro goles anotados después de minuto 80.

Athletic tenía una ventaja de dos goles al descanso, pero el Levante se acercó al 81 antes de que los anfitriones hicieran el 3-1 al 86. Levante anotó nuevamente cuatro minutos después del tiempo de descuento, y Athletic amplió la ventaja en el noveno minuto del tiempo añadido.

Levante, penúltimo en la clasificación, jugó con un hombre menos a los 17 minutos cuando Alan Matturro fue expulsado con tarjeta roja directa.

Athletic, que se encuentra en el décimo lugar, no había ganado en seis partidos consecutivos de liga, con su última victoria sobre el Atlético de Madrid en diciembre.

Getafe, que es undécimo, puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar en todas las competiciones al vencer 2-0 al Alavés, que está en el 14to lugar.

El Atlético de Madrid, en tercer lugar, recibe más tarde al Real Betis, que está en quinto quinto, y el Real Madrid visita al Valencia, buscando volver a estar a un punto del líder Barcelona.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

