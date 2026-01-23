americateve

Strawther anota 20 puntos y Nuggets con bajas superan 102-100 a unos Bucks en caída

MILWAUKEE (AP) — Julian Strawther anotó 20 puntos, su máximo de la temporada, y los Nuggets de Denver, con varias bajas, construyeron una ventaja de 23 puntos antes de resistir el viernes por la noche y vencer 102-100 a unos Bucks de Milwaukee en declive.

Zeke Nnaji, de los Nuggets de Denver, busca disparar más allá de Giannis Antetokounmpo y Myles Turner, de los Bucks de Milwaukee, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA el viernes 23 de enero de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Morry Gash)
Después de ir perdiendo 86-63 con 10½ minutos restantes, Milwaukee redujo la ventaja de Denver a 99-97 con un triple de Ryan Rollins a falta de 29.3 segundos. Denver lo puso 101-97 cuando Tim Hardaway Jr. encestó dos tiros libres con 10.6 segundos restantes.

Rollins encestó otro triple para poner el marcador 101-100 con 5.4 segundos restantes. Jalen Pickett fue sancionado con falta con 4.5 segundos y encestó su primer tiro libre, pero falló el segundo.

Kyle Kuzma de Milwaukee consiguió el rebote, dribló justo más allá de la media cancha y lanzó un tiro desesperado que rebotó en el aro frontal.

Rollins anotó 15 de sus 21 puntos en el último cuarto para los Bucks, quienes perdieron por quinta vez en seis juegos. Giannis Antetokounmpo tuvo 22 puntos, 13 rebotes y siete asistencias para Milwaukee antes de salir a falta de 34 segundos.

Hardaway tuvo 17 puntos y Bruce Brown 15 para Denver.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

