Stevens y Rumfield ayudan a Rockies a remontar y vencer 3-2 a Diamondbacks

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Fue el primer hit de la temporada para Stevens, quien fue ascendido desde la sucursal de la Triple-A en Albuquerque el jueves. El pelotero de 27 años le conectó a Ryan Thompson (2-1), elevando un sencillo corto al jardín derecho que remolcó al también novato Sterlin Thompson, quien inició la remontada con un doble.

El venezolano Antonio Senzatela (4-0) lanzó 1 2/3 entradas de relevo sin tolerar carreras para acreditarse la victoria. Los Rockies estuvieron abajo durante gran parte del juego, pero empataron 2-2 en la octava con el doble de Rumfield por la línea del jardín derecho ante Juan Morillo.

A los D-backs se les cortó su racha, la mejor de la temporada, de cinco victorias consecutivas.

Tomoyuki Sugano, de Colorado, tuvo su salida más larga de la temporada, al permitir dos carreras y seis hits, con una base por bolas, en 6 2/3 entradas. El derecho japonés ponchó a tres y aportó la primera apertura de calidad del equipo desde el 1 de mayo.

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FUENTE: AP

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