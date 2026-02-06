americateve

Stevens no le permite a Tatum dudar de su importancia y le recuerda que Celtics son mejores con él

BOSTON (AP) — Brad Stevens tiene un mensaje para Jayson Tatum en caso de que el astro lesionado de los Celtics de Boston sienta que ya no encaja en el equipo al que llevó al título de la NBA en el 2024.

El alero de los Celtics de Boston Jayson Tatum de pie cerca de la banca durante el partido ante los Nuggets de Denver el miércoles 7 de enero del 2026. (AP Foto/Charles Krupa) AP

“Obviamente, cualquier equipo con Jayson Tatum va a ser mejor”, dijo Stevens el viernes. “Si lo necesita, se lo diré todos los días, porque cada equipo, los 30 de nosotros, sería mucho, mucho mejor con él en el plantel”.

Tatum llevó a Boston a conquistar su 18vo campeonato y parecía otra vez en camino a la coronación la primavera pasada, antes de romperse el tendón de Aquiles en las semifinales de la Conferencia Este contra los Knicks de Nueva York.

Los Celtics parecían dirigirse a un año de reconstrucción durante el verano, cuando canjearon a jugadores clave como Jrue Holiday y Kristaps Porzingis para evitar el segundo nivel punitivo del impuesto de lujo en la liga.

Pero llegaron a la fecha límite de canjes de esta semana empatados en el segundo puesto del Este, con la posibilidad de que si Tatum regresa al final los lleve lejos en la postemporada.

Ante la pregunta de si ha pensado que podría alterar la química del equipo al regresar, Tatum respondió que sí.

"Eso es algo que contemplo todos los días", dijo en el podcast The Pivot. “Habrían jugado cincuenta y tantos partidos sin mí. Así que tienen una identidad este año o cosas que han sentido que han funcionado para ellos, y ha sido exitoso”.

Stevens dijo que no había escuchado el podcast, pero por sus conversaciones con Tatum, seis veces elegido al Juego de Estrellas, lo único que ha percibido son las usuales dudas sobre regresar al mismo nivel tras una dura lesión.

“Ésas son sólo cosas que pasan por la mente de todos”, dijo Stevens, riéndose de la idea de que el equipo estaría mejor sin Tatum. “En todas nuestras conversaciones, él está seguro de que también puede mejorar al equipo”.

Por ahora, Tatum todavía tiene "un camino por recorrer", y el equipo no va a apresurarlo, dijo Stevens.

A pesar de la ausencia de Tatum y la reducción salarial antes de la campaña, los Celtics (33-18) ganaron cuatro partidos consecutivos antes del plazo de canjes que venció el jueves, cuando Stevens redujo aún más la nómina al enviar a Anfernee Simons a Chicago por Nikola Vucevic y luego se deshizo de Josh Minott, Xavier Tillman y Chris Boucher para bajar por debajo del umbral del impuesto de lujo.

"Es mejor para Jayson venir cuando esté al 110% de salud, esté completamente autorizado por todos los que importan en esa decisión, y tenga una gran tranquilidad y esté listo para hacerlo", dijo Stevens. "Eso es todo. Ese es el objetivo, y eso es lo que vamos a perseguir".

FUENTE: AP

FUENTE: AP

