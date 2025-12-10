Stephon Castle anota 30 y lleva a Spurs a semifinales de Copa NBA con victoria 132-119 sobre Lakers

Compartir en:









Stephon Castle, de los Spurs de San Antonio, dispara frente a Austin Reaves, de los Lakers de Los Ángeles, en los cuartos de final de la Copa NBA, el miércoles 10 de diciembre de 2025 (AP Foto/Jae C. Hong) AP

Keldon Johnson sumó 17 puntos y ocho rebotes por los Spurs, que mantuvieron una cómoda ventaja de dos dígitos durante la mayor parte de los últimos tres cuartos para asegurar el último pasaje disponible a las semifinales de la Copa en Las Vegas, donde se enfrentarán el sábado al Thunder de Oklahoma City.

Luka Doncic anotó 35 puntos y LeBron James añadió 19 puntos, además de sumar 15 rebotes y ocho asistencias por los Lakers, quienes perdieron por tercera vez en 12 partidos. Los Ángeles redujo su déficit a ocho puntos al final del último cuarto, pero no pudo acercarse más.

Marcus Smart anotó 26 tantos, su máximo número de la temporada, con ocho triples para los Lakers, y Austin Reaves sumó 15 unidades.

San Antonio ha ganado nueve de 12 en general después de controlar constantemente este choque de dos equipos de la Conferencia Oeste que esperan desafiar al campeón defensor Thunder, tanto esta semana como en la postemporada.

Castle estuvo sobresaliente en su segundo encuentro de regreso tras una ausencia de diez partidos por una lesión de cadera, añadiendo diez rebotes y seis asistencias. Ocho jugadores de los Spurs anotaron al menos ocho puntos, y su banca superó a los suplentes de Los Ángeles 48-31.

Los Lakers ganaron la Copa NBA inaugural en 2023, y se mantuvieron invictos durante la fase de grupos este otoño antes de enfrentarse a los Spurs.

