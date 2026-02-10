Stephenson gana arbitraje salarial contra Rojos. Angelinos vencen a Detmers

ARCHIVO - Tyler Stephenson, de los Rojos de Cincinnati, corre al conectar un doble de dos carreras ante los Cardenales de San Luis, el 15 de septiembre de 2025 (AP Foto/Jeff Roberson, ARCHIVO) AP

En cambio, los Angelinos de Los Ángeles vencieron al zurdo Reid Detmers, dejando a los peloteros con ventaja de 7-2 este invierno con cuatro casos restantes.

Stephenson devengará 6,8 millones de dólares en lugar de los 6,55 millones ofrecidos por los Rojos, tras el fallo emitido por Josh Gordon, Allen Ponak y Chris Cameron, quienes escucharon los argumentos el lunes.

Lee recibirá un salario de 2,2 millones en lugar de la oferta del club de 2 millones. Su caso fue atendido por Jeanne Vonhof, Paul Radvany y Margie Brogan el 30 de enero.

Detmers recibirá los 2.625.000 dólares propuestos por los Angelinos en lugar de su solicitud de 2.925.000 en un caso decidido por Robert Herman, Samantha Tower y Scott Buchheit.

Stephenson bateó para .239 con 13 jonrones y 50 carreras impulsadas en 88 juegos el año pasado. Estuvo fuera de actividad desde mediados de marzo hasta el 2 de mayo por una distensión en el oblicuo izquierdo y entre el 15 de agosto y el 5 de septiembre por una fractura en el pulgar izquierdo sufrida al atrapar un lanzamiento de Hunter Greene durante un juego contra Milwaukee.

Stephenson, quien ganó 4.925.000 dólares el año pasado, cumplirá 30 años en agosto y puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial de este año. Tiene un promedio de bateo de .261 con 63 jonrones y 258 carreras impulsadas en seis temporadas dentro de las Grandes Ligas, todas con los Rojos.

Lee, de 31 años, tuvo una foja de 2-4 con una efectividad de 3.29 y dos salvamentos en 74 apariciones como relevista la temporada pasada, cuando el zurdo ganó 1.025.000 dólares.

Detmers, de 26 años, fue trasladado al bullpen el año pasado y registró una marca de 5-3 con una efectividad de 3.96 y tres salvamentos en 61 apariciones como relevista. Ganó 1.825.000 dólares.

Lanzó un juego sin hit contra Tampa Bay el 10 de mayo de 2022, en su undécima apertura en las Grandes Ligas. Tiene un récord de 21-31 con una efectividad de 4.77 en cinco temporadas en las Grandes Ligas con los Angelinos.

El zurdo Kris Bubic, elegido al Juego de Estrellas con Kansas City, vio realizada su audiencia el martes. Solicita 6,15 millones en lugar de la oferta de 5,15 millones planteada por los Reales.

Se espera una decisión de Margaret Brogan, Brian Keller y Janice Johnston este miércoles, junto con el fallo de un caso previamente argumentado que involucra al zurdo de Toronto, Eric Lauer (5,75 millones contra 4,4 millones).

Bubic, de 28 años, obtuvo un récord de 8-7 con una efectividad de 2.55 en 20 aperturas el año pasado, estableciendo récords personales en victorias y efectividad. No lanzó después del 26 de julio debido a una distensión en el manguito rotador del codo izquierdo.

Percibió un salario de 3 millones el año pasado y puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial de este año. Tiene un récord de 19-36 con una efectividad de 4.14 en seis temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Reales.

Dos jugadores permanecen programados para audiencias esta semana: el receptor venezolano de Milwaukee, Willson Contreras (9,9 millones contra 8,55 millones) y el derecho de Miami, Calvin Faucher (2,05 millones contra 1,8 millones).

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP