Stephen Curry y Jimmy Butler lideran a Warriors en victoria 120-113 sobre Bucks

SAN FRANCISCO (AP) — Stephen Curry anotó 31 puntos, destacándose con un triple en retroceso a 26 segundos del final, y añadió siete asistencias y siete rebotes para que los Warriors de Golden State vencieran el miércoles 120-113 a los Bucks de Milwaukee.

Stephen Curry, base de los Warriors de Golden State, avanza hacia la canasta frente a Ryan Rollins, de los Bucks de Milwaukee, el miércoles 7 de enero de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu)
De’Anthony Melton sumó 22 puntos desde el banquillo, Jimmy Butler terminó con 21 unidades y cinco rebotes, y el dominicano Al Horford totalizó ocho tantos, diez tableros y seis asistencias en uno de sus mejores partidos completos desde que se unió a los Warriors.

Curry embocó 12 de 21 disparos con tres triples. Hizo su primer tiro desde lejos a los 4:44 minutos del primer cuarto y anotó 14 tantos al llegar al medio tiempo.

La bandeja de Giannis Antetokounmpo con 4:38 minutos restantes acercó a los Bucks a diez puntos, pero Butler respondió en el otro extremo.

Antetokounmpo registró 34 puntos, diez rebotes y cinco asistencias, mientras que Kevin Porter Jr. contribuyó con 15 tantos, nueve asistencias y cuatro tableros por los Bucks, quienes no pudieron resistir los 18 triples de Golden State y una desventaja de 53-42 en el rubro de rebotes.

Milwaukee había ganado dos duelos seguidos y cuatro de cinco. Había tenido dos días completos de descanso después de una victoria 115-98 en Sacramento el domingo.

