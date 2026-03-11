americateve

Stephen Curry se perderá al menos otros 10 días con los Warriors por lesión en la rodilla

SAN FRANCISCO (AP) — Stephen Curry demorará al menos otros 10 días en su intento por volver con los Warriors de Golden State tras una molesta lesión en la rodilla derecha.

El base de los Warriors de Golden State Stephen Curry observa el partido ante los Clippers de Los Ángeles desde la banca el lunes 2 de marzo del 2026. (AP Foto/Jeff Chiu)
El equipo informó el miércoles que Curry —quien cumplirá 38 años el sábado y se ha perdido 15 partidos consecutivos— fue reevaluado por su síndrome de dolor patelofemoral y ha seguido mostrando buenos avances.

El astro de Golden State ha retomado entrenamientos individuales en la cancha, que se intensificarán a medida que Curry pueda hacer más.

Está previsto que lo examinen de nuevo dentro de 10 días; antes de continuar con el proceso específico de reincorporación para un jugador lesionado en un entorno de prácticas, con varios partidos de entrenamiento a máxima velocidad, antes de que reciba el alta médica para disputar encuentros.

Eso significaría que Curry se perdería al menos los próximos seis partidos, incluido uno como visitante en Atlanta el 21 de marzo. Después quedarían 11 por disputar en la temporada regular.

Golden State había esperado inicialmente que Curry regresara justo después del receso del Juego de Estrellas, el cual no disputó.

Curry, líder anotador de los Warriors con 27,2 puntos por partido, jugó por última vez el 30 de enero contra Detroit, y los Warriors han tenido dificultades durante su ausencia. Tienen marca de 9-17 sin él en la alineación en lo que va de temporada y de 5-10 durante el tramo más reciente.

Los Warriors perdieron su tercer partido consecutivo, el tercero seguido en casa y el quinto de seis en total, al caer 130-124 en tiempo extra ante los Bulls de Chicago la noche del martes.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

