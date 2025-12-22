americateve

Stephen Curry destaca en la segunda mitad e impulsa victoria de los Warriors

SAN FRANCISCO (AP) — Stephen Curry se recuperó de una primera mitad difícil para anotar 18 de sus 26 puntos después del descanso, Jimmy Butler sumó 21 unidades y los Warriors de Golden State se alejaron en la segunda mitad para vencer el lunes 120-97 al Magic de Orlando.

El base de los Warriors de Golden State Stephen Curry reacciona en el encuentro ante el Magic de Orlando el lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/Justine Willard)
El base de los Warriors de Golden State Stephen Curry reacciona en el encuentro ante el Magic de Orlando el lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/Justine Willard)

Curry jugó con un tobillo izquierdo sensible y falló sus primeros seis intentos de tres antes de finalmente conectar desde lejos con 8:20 restantes en el tercer cuarto para acercar a los Warriors a 71-69. Eso fue todo lo que necesitó Golden State para iniciar una racha de 14-4.

El dos veces MVP atinó 10 de 23 tiros de campo en general, acertando 4 de 13 triples. Tuvo seis asistencias y dos de los ocho robos de su equipo.

Paolo Banchero tuvo 21 tantos, 12 rebotes y siete asistencias, y Desmond Bane anotó 20 puntos para Orlando en la primera noche de un back-to-back en la carretera.

Moses Moody anotó 20 puntos para los Warriors, mientras que Brandin Podziemski salió del banco para terminar con 16 unidades, cinco asistencias y cuatro rebotes. Draymond Green contribuyó con nueve puntos y siete rebotes en 18 minutos, después de que el sábado fue expulsado en el segundo periodo contra Phoenix.

___

FUENTE: AP

