Stephen Curry ansioso por volver tras lesión y jugar con Warriors el viernes contra Minnesota

Stephen Curry, base de los Warriors de Golden State, yace en la cancha durante el partido ante los Rockets de Houston, el miércoles 26 de noviembre de 2025 (AP Foto/Benjamin Fanjoy) AP

El entrenador Steve Kerr confió el jueves en que el veterano de 37 años, dos veces elegido el Jugador Más Valioso, regrese para el encuentro del viernes contra Minnesota, después de una ausencia de cinco partidos debido a una contusión en el cuádriceps izquierdo y una distensión muscular.

Los Warriors tuvieron un récord de 3-2 sin Curry, y ahora se espera que juegue junto a su hermano menor Seth Curry por primera vez.

"Me siento genial. Tuve una buena semana de rehabilitación y los muchachos hicieron su trabajo en el viaje, así que fue genial ver la energía de regreso", afirmó Stephen Curry después de la práctica del jueves. "Estoy feliz de haber practicado los últimos días para ver cómo me siento. Después de estas dos últimas sesiones, soy bastante optimista".

Se quedó en casa durante el reciente viaje para rehabilitarse y participó en su primera práctica con el equipo el miércoles en el Chase Center. Curry dijo que pasaría de cuatro a seis horas en el Chase Center solo con el personal médico y de entrenamiento trabajando para recuperarse.

"Muchos días largos. Uno siempre habla de la rehabilitación, es monótona, especialmente cuando el equipo está fuera", comentó. "Tienes que tener algunas listas de reproducción realmente buenas".

Curry se lesionó el 26 de noviembre durante la derrota de Golden State por 104-100 ante los Rockets de Houston. Tuvo que tolerar el dolor en la parte inferior de su cuádriceps para poder mover la pierna como necesita, y también tuvo que recuperar algo de la fuerza perdida no sólo en el músculo distendido, sino en las áreas circundantes.

"Eso es en lo que he estado trabajando la última semana y, a medida que recuperé la movilidad, pude volver a la cancha bastante rápido y volver a moverme con normalidad", explicó.

Curry, en su 17ª temporada en la NBA, cayó aparatosamente junto con Amen Thompson de Houston bajo la canasta con 3:24 restantes y el partido empatado a 91. Thompson había atacado el aro, en una jugada que inicialmente fue señalada como falta ofensiva.

Houston desafió y la decisión se cambió a un bloqueo de Curry, quien hizo una mueca de dolor en el suelo. Cojeó hacia el vestuario con 35 segundos restantes.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP