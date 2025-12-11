americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Stephen Curry ansioso por volver tras lesión y jugar con Warriors el viernes contra Minnesota

SAN FRANCISCO (AP) — Apenas en los últimos días Stephen Curry recuperó completamente el rango de movimiento en su muslo izquierdo lesionado, lo que le permitió reanudar todas las actividades en la cancha de práctica con los Warriors de Golden State.

Stephen Curry, base de los Warriors de Golden State, yace en la cancha durante el partido ante los Rockets de Houston, el miércoles 26 de noviembre de 2025 (AP Foto/Benjamin Fanjoy)
Stephen Curry, base de los Warriors de Golden State, yace en la cancha durante el partido ante los Rockets de Houston, el miércoles 26 de noviembre de 2025 (AP Foto/Benjamin Fanjoy) AP

Ahora, Curry espera estar listo para jugar a tope nuevamente.

El entrenador Steve Kerr confió el jueves en que el veterano de 37 años, dos veces elegido el Jugador Más Valioso, regrese para el encuentro del viernes contra Minnesota, después de una ausencia de cinco partidos debido a una contusión en el cuádriceps izquierdo y una distensión muscular.

Los Warriors tuvieron un récord de 3-2 sin Curry, y ahora se espera que juegue junto a su hermano menor Seth Curry por primera vez.

"Me siento genial. Tuve una buena semana de rehabilitación y los muchachos hicieron su trabajo en el viaje, así que fue genial ver la energía de regreso", afirmó Stephen Curry después de la práctica del jueves. "Estoy feliz de haber practicado los últimos días para ver cómo me siento. Después de estas dos últimas sesiones, soy bastante optimista".

Se quedó en casa durante el reciente viaje para rehabilitarse y participó en su primera práctica con el equipo el miércoles en el Chase Center. Curry dijo que pasaría de cuatro a seis horas en el Chase Center solo con el personal médico y de entrenamiento trabajando para recuperarse.

"Muchos días largos. Uno siempre habla de la rehabilitación, es monótona, especialmente cuando el equipo está fuera", comentó. "Tienes que tener algunas listas de reproducción realmente buenas".

Curry se lesionó el 26 de noviembre durante la derrota de Golden State por 104-100 ante los Rockets de Houston. Tuvo que tolerar el dolor en la parte inferior de su cuádriceps para poder mover la pierna como necesita, y también tuvo que recuperar algo de la fuerza perdida no sólo en el músculo distendido, sino en las áreas circundantes.

"Eso es en lo que he estado trabajando la última semana y, a medida que recuperé la movilidad, pude volver a la cancha bastante rápido y volver a moverme con normalidad", explicó.

Curry, en su 17ª temporada en la NBA, cayó aparatosamente junto con Amen Thompson de Houston bajo la canasta con 3:24 restantes y el partido empatado a 91. Thompson había atacado el aro, en una jugada que inicialmente fue señalada como falta ofensiva.

Houston desafió y la decisión se cambió a un bloqueo de Curry, quien hizo una mueca de dolor en el suelo. Cojeó hacia el vestuario con 35 segundos restantes.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter