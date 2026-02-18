americateve

Stephen Colbert no cede en disputa pública con gerencia de CBS

Stephen Colbert no da marcha atrás en su extraordinaria disputa pública con la gerencia de su canal CBS sobre lo que puede emitir en su programa nocturno de entrevistas.

Colbert dijo en “The Late Show” el martes que le sorprendió un comunicado de CBS en el que negaba que sus abogados le hubieran dicho que no podía mostrar una entrevista con el candidato demócrata al Senado por Texas James Talarico, algo que, según dijo, sí ocurrió la noche anterior.

Luego tomó una copia del comunicado cadena, la envolvió en una bolsa para excrementos de perro y la tiró.

Colbert había mostrado en la entrevista en YouTube, pero explicó a los espectadores por qué no podía emitirla en CBS. A la cadena le preocupaba que el presidente de la Comisión Federal de Comunicacion Brendan Carr intentara hacer cumplir una norma que exige a las emisoras conceder “igual tiempo” a candidatos rivales cuando se difunda una entrevista con uno de ellos.

“Buscamos y no pudimos encontrar ni un solo ejemplo de que esta norma se haya aplicado a una entrevista en un programa de entrevistas, no solo en toda mi carrera como presentador de programas sino en cualquier carrera de presentador de programas desde la década de 1960”, manifestó Colbert.

Aunque Carr anunció en enero que estaba pensando en eliminar la exención para los programas nocturnos de entrevistas, todavía no lo ha hecho. “Pero CBS generosamente le hizo el trabajo por él”, comentó Colbert.

Colbert señaló que CBS no solo sabía la noche del lunes que él iba a hablar públicamente de este asunto, sino que sus abogados incluso lo habían aprobado en su guion. Por eso le sorprendió el comunicado, según el cual Colbert recibió "asesoramiento legal" de que emitir la entrevista podría activar la norma de igual tiempo.

“No sé de qué se trata esto”, declaró Colbert. “Para que conste, ni siquiera estoy enojado. De verdad no quiero una relación adversarial con la cadena. Nunca la he tenido”.

Afirmó que estaba “simplemente sorprendido de que esta gigantesca corporación global no se plantara ante estos abusadores”. CBS es propiedad de Paramount Global.

A Colbert le queda poco tiempo en CBS. La cadena anunció el verano pasado que el programa de Colbert, en el que el presidente Donald Trump es un blanco frecuente de bromas mordaces, terminaría en mayo. La cadena dijo que era por razones económicas, pero otros —incluido Colbert— han expresado escepticismo de que las críticas repetidas de Trump no tuvieran nada que ver con ello.

La disputa también recuerda lo ocurrido el otoño pasado, cuando ABC sacó del aire al presentador nocturno Jimmy Kimmel por un comentario sobre la muerte del activista derechista Charlie Kirk, para luego reincorporarlo tras una reacción adversa de los espectadores.

La entrevista de Colbert con Talarico en YouTube había sido vista más de cinco millones de veces hasta la mañana del miércoles, aproximadamente el doble de lo que el programa de CBS del comediante atrae cada noche. El demócrata texano también informó que había recaudado 2,5 millones de dólares en donaciones de campaña en las 24 horas posteriores a la entrevista.

David Bauder escribe sobre la intersección entre los medios y el entretenimiento para la AP. Está en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

