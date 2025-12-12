americateve

Steelers: TJ Watt se somete a cirugía por pulmón parcialmente colapsado, dice su hermano J.J. Watt

PITTSBURGH (AP) — El linebacker T.J. Watt, se sometió a una cirugía para reparar un pulmón parcialmente colapsado y su condición para la visita de los Steelers de Pittsburgh el lunes a los Dolphins de Miami es incierto.

J.J. Watt, el hermano mayor de T.J. Watt, publicó en X que T.J. se sometió a la cirugía el jueves y se esperaba que fuera dado de alta del hospital en algún momento del viernes.

El menor de los Watt fue hospitalizado el miércoles después de reportar lo que el club describió como "molestias" mientras era atendido por el personal médico de los Steelers en las instalaciones del equipo. J.J. Watt dijo que T.J. recibió un tratamiento de de punción seca en ese momento.

Watt, de 30 años, ha sido seleccionado siete veces para el Pro Bowl y fue el Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2021. Esta temporada tiene siete capturas para los Steelers (7-6), quienes tienen una ventaja de un juego sobre Baltimore por el liderato de la División Norte de la Conferencia Norte con cuatro jornadas por disputar.

Históricamente, Pittsburgh ha tenido dificultades sin Watt en la alineación, especialmente en 2022 cuando los Steelers tuvieron un récord de 1-6 mientras se recuperaba de una lesión en el pectoral.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

