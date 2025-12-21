americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Steelers superan 29-24 a Lions tras castigo de Amon-Ra St. Brown que anula el TD ganador de Goff

DETROIT (AP) — Los Steelers de Pittsburgh llevaron a los Lions de Detroit al borde de la eliminación de los playoffs el domingo, manteniéndose firmes para una victoria de 29-24 cuando el touchdown de Jared Goff en la última jugada fue anulado por un castigo de interferencia de pase ofensivo de Amon-Ra St. Brown.

Jaylen Warren, running back de los Steelers de Pittsburgh, corre para un touchdown durante la segunda mitad del juego de la NFL en contra de los Lions de Detroit, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Detroit. (AP Foto/Rey Del Rio)
Jaylen Warren, running back de los Steelers de Pittsburgh, corre para un touchdown durante la segunda mitad del juego de la NFL en contra de los Lions de Detroit, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Detroit. (AP Foto/Rey Del Rio) AP

Goff lanzó un pase en cuarta oportunidad a St. Brown justo antes de la línea de gol. El receptor empujó al esquinero Jalen Ramsey para quedar libre, y antes de que los Steelers pudieran derribar al receptor número 14, lanzó un lateral al quarterback, quien se arrojó a la zona de anotación.

Los árbitros se reunieron para discutir la jugada durante algún tiempo en el campo antes de anunciar la decisión para consternación de la multitud.

Jaylen Warren tuvo dos acarreos de touchdown de 45 yardas en el último cuarto y terminó con un récord personal de 143 yardas para los Steelers, quienes aplastaron a sus oponentes con 230 yardas por tierra, por 15 de los Lions.

Los Steelers (9-6), líderes del Norte de la Conferencia Americana, han ganado tres partidos consecutivos después de una caída a mitad de temporada, avanzando al liderazgo de la división con dos juegos restantes.

Detroit (8-7) perdió dos juegos seguidos por primera vez en más de tres años, terminando su remota posibilidad de ganar un tercer título consecutivo de la División Norte de la Conferencia Nacional. Aunque los Lions no han sido eliminados de los playoffs, sus probabilidades son escasas en la NFC.

Los Lions tuvieron dos touchdowns anulados por castigos en el último minuto. Goff lanzó un pase de touchdown de una yarda a St. Brown con 22 segundos restantes, pero el novato Isaac TeSlaa fue sancionado por interferencia de pase por establecer un bloqueo que liberó a su compañero de equipo.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Destacados del día

ÚLTIMA HORA — EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

ÚLTIMA HORA — EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Esta fotografía del miércoles 17 de diciembre de 2025 muestra boletos de la lotería Powerball, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV)

Premio gordo de lotería Powerball alcanza $1.600 millones, uno de los mayores en la historia de EEUU

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter