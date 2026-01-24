americateve

Steelers cerca de un acuerdo para nombrar a Mike McCarthy entrenador, según fuente AP

PITTSBURGH (AP) — Mike McCarthy regresa a casa.

ARCHIVO - Foto del domingo 7 de septiembre del 2025, el exentrenador en jefe de los Packers de Green Bay Mike McCarthy en el encuentro ante los Lions de Detroit. (AP Foto/Matt Ludtke, Archivo)
Los Steelers tienen la intención de contratar a McCarthy, quien es originario de Pittsburgh, para reemplazar a Mike Tomlin como entrenador en jefe, según informó el sábado a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se había finalizado.

El posible acuerdo fue reportado por primera vez por ESPN.

McCarthy creció en el vecindario de Greenfield, a solo un par de millas de distancia de las instalaciones de práctica del equipo en el South Side de la ciudad.

McCarthy, de 62 años, tiene un récord de 185–123–2 (incluyendo los playoffs) a lo largo de 18 temporadas, 13 con Green Bay —que venció a los Steelers en el Super Bowl tras la temporada 2010— y cinco con Dallas.

Esta sería apenas la cuarta contrataciones de los Steelers desde 1969 y representa un marcado cambio respecto a sus predecesores, Tomlin y los miembros del Salón de la Fama Chuck Noll y Bill Cowher.

Los tres eran en gran medida asistentes/coordinadores desconocidos. McCarthy no lo es en absoluto.

McCarthy reemplazaría a Tomlin, quien renunció a principios de este mes después de que su 19ma temporada terminara con una séptima derrota consecutiva en los playoffs, esta vez en casa ante los Texans de Houston. La sorpresiva salida de Tomlin se produjo a pesar de que tenía contrato hasta 2026 con una opción del club para 2027.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

