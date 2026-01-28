Starmer y Xi piden estrechar lazos entre Reino Unido y China mientras Trump altera alianzas globales

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer (izquierda), estrecha la mano del presidente de China, Xi Jinping, antes de una reunión bilateral en Beijing, China, el 29 de enero de 2026. (Carl Court/Pool Foto vía AP) AP

Ninguno de los dos mencionó públicamente a Donald Trump, pero los desafíos del presidente de Estados Unidos al orden posterior a la Guerra Fría estaban claramente en sus mentes.

"Creo que trabajar juntos en temas como el cambio climático y la estabilidad global durante tiempos difíciles para el mundo es precisamente lo que deberíamos estar haciendo mientras construimos esta relación de la manera que he descrito", dijo Starmer le dijo a Xi en sus declaraciones iniciales.

Los dos mandatarios se reunieron en el Gran Salón del Pueblo, en el centro de Beijing, mientras sus naciones tratan de mejorar las relaciones tras años de acritud. Sus lazos se deteriorado por las acusaciones de espionaje chino en suelo británico, el apoyo de China a Rusia en la guerra de Ucrania y la represión de las libertades en Hong Kong, una antigua colonia británica que devuelta a China en 1997. La de Starmer es la primera visita de un primer ministro de Reino Unido en ocho años.

“Las relaciones entre China y Reino Unido sufrieron reveses en años anteriores, lo cual no benefició a los intereses de ninguno de los dos países", manifestó Xi. "En la compleja y cambiante situación internacional actual (...) China y Reino Unido necesitan fortalecer el diálogo y la cooperación para mantener la paz y la estabilidad mundial”.

Xi también pareció reconocer las críticas que ha enfrentado Starmer por acercarse a Beijing a pesar de las preocupaciones en materia de seguridad nacional y derechos humanos. Reino Unido aprobó recientemente un polémico proyecto para la construcción de una enorme embajada china en Londres, lo que eliminó un punto de fricción en las relaciones bilaterales al tiempo que ignoró los temores a que la “mega-embajada” facilitaría el espionaje y la intimidación a disidentes por parte de China.

“Las cosas buenas suelen venir acompañadas de dificultades", dijo Xi. "Mientras sea lo correcto de acuerdo con los intereses fundamentales del país y su pueblo, los líderes no rehuirán las dificultades y seguirán hacia adelante con valentía”.

Starmer, que asumió como primer ministro en julio de 2024, ha dicho que protegerá la seguridad nacional mientras mantiene el diálogo diplomático y la cooperación económica con China. Le dijo a Xi que había “pasado demasiado tiempo” desde la última visita de un premier británico.

“Hice la promesa hace 18 meses, cuando fuimos elegidos para el gobierno, de que haría que Reino Unido volviese a mirar al exterior", afirmó el líder del Partido Laborista de centroizquierda. "Porque, como todos sabemos, los acontecimientos en el extranjero afectan a todo lo que sucede en nuestros países, desde los precios en los supermercados hasta cómo de seguros nos sentimos”.

Su gobierno ha tenido problemas para cumplir con su promesa de crecimiento económico y para aliviar una crisis del costo de vida que afecta a millones de hogares.

Más de 50 altos ejecutivos de empresas acompañan a Starmer en el viaje, además de los líderes de algunas organizaciones culturales, en un intento de ampliar las oportunidades para las compañías británicas en el gigante asiático.

Las perturbaciones en el comercio global desde el regreso de Trump a la Casa Blanca han hecho que ampliar el comercio y la inversión sea más urgente para muchos gobiernos. Starmer es el cuarto líder de un aliado de Estados Unidos que visita Beijing este mes, tras los de Corea del Sur, Canadá y Finlandia. Se espera que el canciller de Alemania lo haga en febrero.

El líder británico se reunió antes el jueves con Zhao Leji, presidente de la legislatura china, el Congreso Nacional del Pueblo. Se espera que Londres y Beijing firmen una serie de acuerdos más tarde en el día.

Uno intentará frenar el comercio de motores de barco chinos utilizados por los contrabandistas de personas para trasladar a migrantes a suelo británico a través del canal de la Mancha. Más de la mitad de los motores provienen de China, de acuerdo con el gobierno de Reino Unido. Según ese pacto, las agencias seguridad británicas trabajarán con las autoridades y fabricantes chinos para evitar que los motores terminen en manos de bandas criminales.

