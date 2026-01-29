Starbucks planea expandirse con cientos de nuevas tiendas en EEUU y aumentar su capacidad

El presidente y director general de Starbucks, Brian Niccol durante el evento del Día del Inversionista de Starbucks, el jueves 29 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew) AP

La compañía presentó sus planes durante un evento para inversionistas en Nueva York. Después de anunciar el cierre de cientos de establecimientos menos rentables en septiembre pasado, la compañía señaló que ahora pretende inaugurar hasta 175 cafeterías este año en Estados Unidos y unas 400 más en 2028.

Entre sus planes se incluyen tiendas de formato más pequeño que son un 20% más baratas de construir, pero que aún ofrecen asientos cómodos, servicio al automóvil y capacidad para recoger pedidos por aplicación.

El presidente y director general de Starbucks, Brian Niccol, indicó que la compañía ve una oportunidad de construir al menos 5.000 nuevas cafeterías en Estados Unidos, y el formato de tiendas de menor tamaño representa buena parte de dicha oportunidad. Hay miles de lugares en donde no opera un Starbucks a menos de kilómetro y medio (una milla) de un competidor, destacó. Starbucks está particularmente interesado en abrir establecimientos en el centro, sur y noreste de Estados Unidos.

De alguna manera, Starbucks va en contra de una creciente tendencia en el país de cafeterías exclusivas para servicio directo al automóvil, como Dutch Bros y 7 Brew. La Asociación Nacional del Café, un grupo comercial de la industria, reveló en septiembre que el 59% de los bebedores de café en Estados Unidos que compraron café fuera de su hogar lo hicieron directamente desde su vehículo, un máximo histórico.

Pero Niccol aseguró el jueves que más del 60% de sus clientes ingresaron a una cafetería durante el último mes, y cree que es importante que esas tiendas se sientan acogedoras.

"Nuestras cafeterías son nuestro punto de diferenciación", afirmó. "Queremos que la gente esté en nuestras cafeterías".

Starbucks dijo que planea agregar 25.000 asientos adicionales a sus cafeterías en Estados Unidos para finales del ejercicio fiscal, en octubre. Es parte de un proceso de mejora continua que tiene como objetivo hacer que las tiendas existentes sean más cálidas y acogedoras.

Las mejoras --que cuestan alrededor de 150.000 dólares y se realizan durante la noche mientras las tiendas están cerradas-- se han completado en 200 establecimientos y se tiene previsto que la cifra llegue a 1.000 para finales del año. Starbucks espera terminar con las remodelaciones en 2028. La compañía opera alrededor de 10.000 tiendas en Estados Unidos.

Niccol dijo que la compañía detectó que los clientes pasan más tiempo en las tiendas que fueron remodeladas.

Niccol, quien se unió a Starbucks en 2024 para revivir sus ventas en declive, destacó que la recuperación de la compañía está tomando forma. Starbucks ha estado agregando personal y equipo para mejorar los tiempos de servicio y dar a los empleados más tiempo para conectarse con los clientes.

Entre las prioridades de Starbucks para el próximo año está mejorar su negocio vespertino, el cual presenta cifras más bajas que la operación matutina. La compañía planea introducir en los próximos meses una línea de bebidas energéticas personalizables hechas con un extracto de café verde. También planea poner a la venta más bocadillos ricos en proteínas y fibra, como panes planos, requesón y palomitas de maíz con proteínas.

La compañía también comenzó con la instalación de equipos diseñados para acelerar el servicio. Una máquina de espresso de próxima generación reducirá a la mitad los 70 segundos que toma preparar un espresso actualmente y duplicará la capacidad a ocho tazas a la vez, anunció la compañía. Estas máquinas se empezarán a usar en el país a partir de 2027.

Starbucks también espera que los cambios en su programa de lealtad impulsen las ventas. A partir del 10 de marzo comenzará un programa de tres niveles en Estados Unidos y Canadá, el cual ofrecerá varios beneficios para los miembros Green, Gold y Reserve. Starbucks tiene 35.5 millones de miembros activos en su programa de lealtad en Estados Unidos.

Los miembros Green seguirán ganando una estrella por cada dólar que gasten, y las estrellas se pueden canjear por alimentos y bebidas. Pero ahora obtendrán un crédito de 2 dólares más rápido y modificaciones de bebidas gratis una vez al mes, anunció la compañía.

Los miembros que gasten más obtendrán más beneficios. Los miembros con estatus Reserve, que deben ganar 2.500 estrellas en 12 meses, tendrán acceso a mercancía exclusiva y eventos, incluidos viajes con todos los gastos pagados a destinos cafetaleros como Milán y Costa Rica.

Starbucks reportó esta semana ventas por encima de las expectativas durante su primer trimestre fiscal. La compañía dijo que sus ventas en tiendas comparables aumentaron un 4% a nivel global y en Estados Unidos en el período de octubre a diciembre, lo que marcó su mejor desempeño en dos años.

La compañía compartió el jueves sus proyecciones para el ejercicio fiscal 2028. Continúa esperando que las ventas en tiendas comparables en Estados Unidos y a nivel global aumenten un 3% o más, y espera que los ingresos crezcan un 5%. También pronosticó ganancias por acción de entre 3,35 y 4 dólares, en comparación con las ganancias ajustadas por acción de 2,13 dólares en el año fiscal 2025.

Las acciones de Starbucks cayeron un 1% en las operaciones del mediodía del jueves.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP