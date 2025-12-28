Stafford llega al partido del lunes contra Falcons como el mejor pasador de la NFL

Matthew Stafford, el QB de los Rams de Los Ángeles, habla durante una conferencia de prensa después de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Seahawks de Seattle, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Seattle. (AP Photo/John Froschauer) AP

Los responsables de los Falcons pensaron que estaban viendo al próximo Matthew Stafford. Para el entrenador Raheem Morris y el coordinador ofensivo Zac Robinson, quienes vieron a Stafford de cerca durante su tiempo como asistentes de los Rams de Los Ángeles, eso creó un fuerte incentivo para hacer de Penix la octava selección general en el draft de 2024, a pesar de que el equipo ya había invertido mucho en el quarterback agente libre Kirk Cousins.

Mientras los Falcons se preparan para enfrentar a Stafford y los Rams el lunes por la noche, no se alejan de la comparación, incluso en una temporada en la que Stafford lidera la liga en pases de touchdown (40), yardas por pase (4.179) y calificación de pasador (112.1). Penix se está recuperando de una cirugía de fin de temporada en su rodilla izquierda.

Morris y Robinson siguen siendo admiradores de Stafford, y todavía creen que Penix tiene un talento similar en el brazo.

“No te gusta comparar a los chicos de manera directa, pero definitivamente había muchas similitudes en su juego”, comentó Robinson. “Creo que la capacidad de tocar cualquier parte del campo fue algo que destacó, y creo que Mike va a seguir creciendo con ese siguiente nivel de capas y lanzamientos. Obviamente, Stafford tiene todos los lanzamientos en su repertorio ahora, y Mike hizo un gran trabajo este año en algunos de nuestros cortes intermedios de segundo nivel, siendo capaz de lanzar por encima de los linebackers. Ese es el tipo de siguiente nivel que necesitas, pero al 100% fue una comparación fácil”.

Stafford ganó solo su tercer honor de Pro Bowl esta temporada y podría estar destinado a su primer premio All-Pro de la AP.

“Es genial”, dijo Stafford sobre el reconocimiento del Pro Bowl. “Es un gran honor recibirlo. Los aficionados están involucrados, los jugadores están involucrados, los entrenadores... quien esté involucrado está involucrado. Lo aprecio. Juego este deporte para tratar de jugar a un alto nivel y obtener respeto de las personas con las que lo haces y contra las que juegas. Esa parte es realmente genial”.

A los 37 años, Stafford ha llevado a los Rams (11-4) a uno de los mejores récords en la NFL mientras disfruta quizás de su temporada más productiva. Está a solo un pase de touchdown de igualar su récord personal establecido en 2011 con Detroit y igualado con los Rams en 2021.

“Lo interesante es que hay muchas capas en el tema del Pro Bowl, pero cuando hablas con la gente de fútbol real, no creo que lo vean de esa manera”, dijo el entrenador de los Rams, Sean McVay, sobre que Stafford solo haya tenido dos temporadas previas de Pro Bowl. “Creo que lo ven como un tipo que es uno de los mejores en hacerlo. Creo que eso ha sido muy bien reconocido este año, pero creo que probablemente ya era hora”.

La visión de McVay sobre el respeto hacia Stafford fue respaldada por fuertes elogios de Morris y Robinson.

“Es increíble”, afirmó Morris, agregando que recuerda haber sido el coordinador defensivo de los Rams de 2021 a 2023 y ver a Stafford abusar de su defensa en la práctica.

“Lo vi divertirse mucho mientras nos torturaba”, dijo Morris. “Pude observar a un tipo que cada vez que salía al campo, sentía que tenía una oportunidad de ganar, y lo hicimos. Lo vi infundir confianza en la organización, los entrenadores, sus jugadores, una mentalidad de todos a bordo con todo lo que tenía en marcha. Ha sido absolutamente divertido de ver, especialmente de cerca”.

Robinson dijo que Stafford es “uno de los mejores QB's que jamás haya jugado el juego. Es un seguro miembro del Salón de la Fama en su primer intento”.

Stafford fue la primera selección general por Detroit en el draft de la NFL de 2009 después de impresionar a los representantes de los 32 equipos de la NFL en su entrenamiento personal en Georgia. Morris y Robinson quedaron igualmente impresionados después de hacer el vuelo a través del país para asistir al entrenamiento de Penix en Washington.

Penix asumió como titular de Atlanta para los últimos tres juegos de su temporada de novato en 2024 antes de entrar a esta temporada como titular a tiempo completo. Los Falcons (6-9) tuvieron un récord de 3-6 en las nueve aperturas de Penix esta temporada. Completó el 60.1% de sus pases para 1.982 yardas con nueve touchdowns y tres intercepciones.

Cousins ha ayudado a los Falcons a ganar partidos consecutivos sobre Tampa Bay y Arizona antes de su juego en casa contra los Rams. Aunque Cousins ha demostrado que aún puede ser un titular efectivo cuando está sano, el rol de titular está reservado para Penix en 2026.

Robinson dice que está ansioso por ver a Penix continuar desarrollándose en un quarterback que pueda ganar más comparaciones con Stafford. Robinson era un estudiante de segundo año en Oklahoma State y Stafford era un junior en Georgia cuando ambos asistieron al campamento de mariscales de campo Manning y Robinson vio por primera vez lo que creía que era un talento único.

“Desde la primera vez que lo viste lanzar un balón de fútbol, es posiblemente el lanzador más natural y talentoso en la historia del juego”, dijo Robinson. “Quiero decir, si quieres ver cómo lanzar un balón de fútbol, debería verse exactamente como Matthew Stafford”.

