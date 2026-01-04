americateve

Stafford lanza cuatro pases de TD y Rams ganan 37-20 a Cardinals y aseguran el 5º puesto de la NFC

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Matthew Stafford pasó para 259 yardas y lanzó dos de sus cuatro pases de touchdown a Colby Parkinson, y los Rams de Los Ángeles aseguraron el 5to puesto en los playoffs de la Conferencia Nacional con una victoria de 37-20 sobre los Cardinals de Arizona el domingo.

Puka Nacua (12), wide receiver de los Rams de Los Ángeles, atrapa un pase de touchdown mientras tiene encima a Denzel Burke (29), cornerback de los Cardinals de Arizona, durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 4 de enero de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Mark J. Terrill)
Puka Nacua (12), wide receiver de los Rams de Los Ángeles, atrapa un pase de touchdown mientras tiene encima a Denzel Burke (29), cornerback de los Cardinals de Arizona, durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 4 de enero de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Tyler Higbee regresó de una lesión con cinco recepciones para 91 yardas y un touchdown clave en el último cuarto para los Rams (12-5), quienes visitarán al campeón de la NFC Sur, los Panthers de Carolina (8-9), en la ronda de comodines.

Puka Nacua hizo una atrapada de touchdown con una mano entre sus diez recepciones para 76 yardas para los Rams, quienes rompieron su primera racha de dos derrotas consecutivas de la temporada. Stafford superó a Dan Marino para ocupar el séptimo lugar en la lista de pases de touchdown en la historia de la NFL mientras terminaba su temporada de calibre Jugador Más Valioso liderando la NFL con 4.707 yardas por pase y 46 touchdowns, la segunda mayor cantidad de la liga por un mariscal de campo de al menos 37 años.

El equipo de Sean McVay aseguró su tercera aparición consecutiva en los playoffs el mes pasado, pero los Rams perdieron el puesto número uno en general con derrotas como visitantes ante Seattle y Atlanta en sus últimos dos juegos. Ahora tendrán que ganar en Charlotte, donde perdieron 31-28 el 30 de noviembre.

McVay fue en contra de su política habitual y no descansó a sus titulares para el final de temporada regular relativamente sin importancia porque quería que su equipo saliera de su costosa racha de dos derrotas.

Los Rams no volvieron a su mejor forma mientras cometían errores importantes en defensa y equipos especiales una vez más, e incluso se vieron en desventaja en el tercer cuarto.

Pero Stafford devolvió a su ofensiva a la forma y anotó 21 puntos sin respuesta para evitar otra derrota embarazosa por parte de los Rams, quienes ganaron al menos 12 juegos por tercera vez en los nueve años de McVay a cargo. Llegaron al Super Bowl las dos veces anteriores.

