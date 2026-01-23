St. Pauli y Hamburgo empatan sin goles en un derbi sin brillo

Compartir en:









James Sands, del St. Pauli (izquierda), y Alexander Rössing-Lelesiit, del Hamburgo, en acción durante el partido de la Bundesliga entre el St. Pauli y el Hamburgo en Hamburgo, Alemania, el viernes 23 de enero de 2026. (Marcus Brandt/dpa vía AP) AP

El partido entre los dos equipos más grandes de la segunda ciudad de Alemania no logró encenderse, especialmente en una primera mitad que vio solo un tiro a puerta, y eso en el tiempo de descuento.

Hubo algunas oportunidades más en los segundos 45 minutos, pero nadie tuvo la compostura para dejar su huella en el juego.

El resultado movió a St. Pauli del último lugar al antepenúltimo.

Mainz estaba en el fondo de la clasificación.

Hamburgo ha pasado cinco partidos sin ganar, pero subió un lugar al 13er, cinco puntos por delante de St. Pauli.

