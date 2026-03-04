americateve

Sri Lanka recupera 87 cuerpos de un buque de guerra iraní hundido por un submarino de EEUU

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní frente a la costa de Sri Lanka, y la marina de esrilanquesa informó el miércoles que recuperó 87 cuerpos y rescató a 32 personas.

El buque de guerra iraní IRIS Dena en la bahía de Bengala durante la Revisión Internacional de la Flota celebrada en Visakhapatnam, India, el 18 de febrero de 2026. (Foto AP)
El buque de guerra iraní IRIS Dena en la bahía de Bengala durante la Revisión Internacional de la Flota celebrada en Visakhapatnam, India, el 18 de febrero de 2026. (Foto AP) AP
Trabajadores sanitarios descargan los cuerpos de marineros iraníes muertos cuando su buque de guerra IRIS Dena fue hundido por un torpedo estadounidense en aguas de Sri Lanka, en Galle, el 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Eranga Jayawardena)
Trabajadores sanitarios descargan los cuerpos de marineros iraníes muertos cuando su buque de guerra IRIS Dena fue hundido por un torpedo estadounidense en aguas de Sri Lanka, en Galle, el 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Eranga Jayawardena) AP

El buque iraní hundido en el océano Índico era el “buque insignia” de la República Islámica, manifestó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una rueda de prensa en el Pentágono. El funcionario señaló que era el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

El ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, declaró ante el Parlamento que su Marina recibió información de que el IRIS Dena, con 180 personas a bordo, estaba en apuros y se hundía. La nación insular envió barcos y aviones de la fuerza aérea en una misión de rescate, indicó.

El portavoz de la marina, el comandante Buddhika Sampath, explicó que, cuando los buques de la Marina llegaron al lugar, no había rastro del barco y “solo había algunas manchas de petróleo y balsas salvavidas. Encontramos personas flotando en el agua”.

Agregó que las 32 personas rescatadas fueron ingresadas en un hospital de la localidad costera de Galle, en la costa sur de Sri Lanka. Los cuerpos recuperados estaban siendo trasladados a tierra, precisó.

El doctor Anil Jasinghe, un alto funcionario del Ministerio de Salud, dijo que una de las personas rescatadas se encuentra en estado crítico, siete reciben tratamiento de emergencia y las demás fueron atendidas por lesiones menores.

El IRIS Dena —uno de los buques de guerra más nuevos de Irán— es una fragata de la clase Moudge que patrulla en aguas profundas para la Marina iraní. Está armada con cañones pesados, misiles tierra-aire, misiles antibuque y torpedos. También transporta un helicóptero.

La fragata fue la pieza central de una gira internacional de dos buques en 2023 que incluyó escalas en puertos de países como Sudáfrica y Brasil. La acompañó el buque de apoyo IRIS Makran, un petrolero convertido.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a ambos buques en una lista sanciones en febrero de 2023, junto con ocho ejecutivos de un fabricante iraní de drones que suministró las armas a Rusia para su uso contra objetivos civiles en Ucrania.

Al menos 17 embarcaciones navales iraníes han sido hundidas durante la guerra en curso, afirmó el almirante estadounidense Brad Cooper, quien dirige el Comando Central de Estados Unidos.

“También estamos hundiendo a la Marina iraní, a toda la Marina”, expresó en un mensaje de video.

______

Los periodistas de The Associated Press Adam Schreck en Bangkok y Jon Gambrell en Dubái contribuyeron con este reporte. ______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

