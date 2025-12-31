americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Spurs superan susto por lesión de Wembanyama y vencen 134-132 a Knicks en revancha de la Copa NBA

SAN ANTONIO (AP) — Julian Champagnie logró un récord personal de 36 puntos y los Spurs de San Antonio sobrevivieron a un susto por lesión de Victor Wembanyama, remontando para vencer 134-132 a los Knicks de Nueva York el miércoles por la noche en una repetición de la final de la Copa NBA.

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, celebra una canasta durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Knicks de Nueva York, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate)
Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, celebra una canasta durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Knicks de Nueva York, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate) AP

Wembanyama terminó con 31 puntos y 13 rebotes en 24 minutos antes de salir cojeando de la cancha con una aparente lesión en la pierna, con menos de 11 minutos restantes. Regresó al banco en ropa de calentamiento en los minutos finales.

Jalen Brunson de Nueva York tuvo 29 unidades, incluyendo un triple al final del tiempo reglamentario después de quitarle la posesión a Keldon Johnson mientras celebraba con el banco de San Antonio. Karl-Anthony Towns y Jordan Clarkson añadieron 20 tantos cada uno para los Knicks, quienes vieron interrumpida su racha de tres victorias consecutivas.

Wembanyama salió cojeando de la cancha sin ayuda con 10:32 restantes, dirigiéndose al vestuario tras lesionarse la pierna izquierda. Había saltado para recoger un rebote ofensivo sobre Towns y perdió la posesión al aterrizar. Las repeticiones mostraron que no hubo contacto, pero su pie izquierdo se deslizó hacia adelante y su rodilla pareció hiperextenderse.

Wembanyama regresó al banco de San Antonio con 1:22 restantes, caminando con calma y sin cojear. Fue un buen momento para que el pívot de 2,23 metros regresara. Wembanyama animó desde la línea lateral mientras los Spurs se mantenían para vencer a los Knicks y romper una racha de dos derrotas seguidas.

Champagnie anotó 12 puntos en el último cuarto, acertando cuatro de cinco en triples, mientras San Antonio borraba un déficit de doble dígito.

Nueva York superó a San Antonio 28-27 en el segundo cuarto, pero habría sido mucho peor sin Wembanyama. El francés tuvo 16 puntos en el segundo período.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter