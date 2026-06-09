Spurs no se intimidan en el Madison Square Garden y buscan igualar la serie en el juego 4

El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama lanza el balón frente al pívot de los Knicks de Nueva York Karl-Anthony Towns en el juego 3 de las Finales de la NBA el lunes 8 de junio del 2026. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Wembanyama y los Spurs de San Antonio prosperaron en el Juego 3 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden y no se intimidan con el ambiente hostil y el déficit en la serie que enfrentan con los Knicks de Nueva York.

“Me gustan las multitudes animadas, las multitudes activas”, comentó el martes el francés, aproximadamente 13 horas después de que dominó con 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias para conseguir su primera victoria en unas Finales. “En casa, es una motivación extra porque quieres darle un buen espectáculo a la gente que te apoya. De visitante, quieres hacer lo contrario”.

Tras acallar a una multitud de 20.000 personas que abarrotaron el Madison Square Garden, San Antonio ahora tiene la oportunidad de igualar las cosas en el Juego 4 el miércoles por la noche, en el Garden, en lo que podría ser una situación aún más intensa, con una afición que buscará alentar a su equipo que busca su primer título desde 1973.

“Nos sentimos cómodos jugando de visitantes, sabiendo que cuando estás en este ambiente, somos nosotros contra ellos, y obviamente contra todos los que están en la grada”, señaló el escolta De'Aaron Fox. “Cuando sabes eso —que todos los que están detrás de ti te respaldan— te permite asentarte en estos partidos”.

Su compañero del perímetro Stephon Castle dijo que él y los Spurs sabían que su temporada estaba en juego después de quedar abajo 2-0 en la serie, y atribuyó a su conexión el hecho de tener marca de 7-3 como visitantes en estos playoffs. Si el lunes era un partido de ganar o ganar, el miércoles será igual.

“Es algo de lo que no puedes apartarte, especialmente con las metas y aspiraciones que tenemos”, afirmó Castle. “Solo concéntrate en las cosas que importan durante el partido y no prestes demasiada atención a la multitud. Van a estar ahí de todos modos, especialmente animando a su equipo. Deberías querer jugar en esos ambientes. Siento que es cuando jugamos mejor”.

Sin duda, para Wembanyama fue así, y dejó atrás su fallo sobre la bocina para firmar una actuación a la altura del foco mediático en un lugar conocido como la arena más famosa del mundo. Pero el pívot francés de 22 años no estuvo solo.

Castle, de 21 años, anotó 23 unidades y no pareció afectado por el tobillo que se lesionó en el Juego 2. Devin Vassell y Julian Champagnie encestaron tiros importantes y llegaron a dobles dígitos. El novato Dylan Harper tuvo 13 como suplente.

No parece haber pánico en los Spurs, por más inexpertos que sean algunos de sus jugadores principales. El entrenador Mitch Johnson entiende por qué se habla tanto de juventud y edad, pero, al igual que Fox, que es un veterano a sus 28 años, cree que se trata más de la madera de jugadores como Wembanyama, Castle y Harper que de cuántos años llevan vivos y jugando baloncesto.

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FUENTE: AP