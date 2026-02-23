americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Spurs humillan a Pistons 114-103 en posible adelanto de las Finales de la NBA

DETROIT (AP) — Victor Wembanyama firmó 21 puntos, 17 rebotes y seis bloqueos, Devin Vassell anotó 28 unidades y los Spurs de San Antonio vencieron el lunes por 114-103 a los Pistons de Detroit en un posible adelanto de las Finales de la NBA.

El alero de los Pistons de Detroit presiona al pívot de los Spurs de San Antonio Luke Kornet en el encuentro del lunes 23 de febrero del 2026. (AP Foto/Duane Burleson)
El alero de los Pistons de Detroit presiona al pívot de los Spurs de San Antonio Luke Kornet en el encuentro del lunes 23 de febrero del 2026. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Los Spurs han ganado nueve partidos seguidos, su mejor racha de la temporada, y solo están por detrás en la Conferencia Oeste del vigente campeón Thunder de Oklahoma City.

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, que habían ganado cinco seguidos, tendrán otra prueba el miércoles cuando reciban al Thunder.

La estrella de Detroit Cade Cunningham tuvo dificultades: falló 21 de 26 tiros y terminó con 16 puntos y 10 asistencias.

En el inicio de una gira de cinco partidos, San Antonio se adelantó 14-2 y estuvo al frente durante gran parte del encuentro. Los Spurs recibirán a los Pistons cuando regresen a casa el 5 de marzo.

Los Pistons reaccionaron para ponerse arriba por tres tras en el primer cuarto, pero los Spurs recuperaron el control al base de triples, mientras Wembanyama bloqueó y desvió tiros toda la noche en el otro extremo de la cancha.

San Antonio anotó los primeros siete puntos del último cuarto para abrir una ventaja de dos dígitos y no tuvo problemas para mantener una cómoda diferencia.

Jalen Duren sumó 25 puntos y 14 rebotes para Detroit, en su segundo partido desde que la NBA lo suspendió por dos encuentros.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

Destacados del día

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

EEUU anticipa cambio histórico en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

EEUU anticipa "cambio histórico" en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter