Spurs humillan a Pistons 114-103 en posible adelanto de las Finales de la NBA

Compartir en:









El alero de los Pistons de Detroit presiona al pívot de los Spurs de San Antonio Luke Kornet en el encuentro del lunes 23 de febrero del 2026. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Los Spurs han ganado nueve partidos seguidos, su mejor racha de la temporada, y solo están por detrás en la Conferencia Oeste del vigente campeón Thunder de Oklahoma City.

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, que habían ganado cinco seguidos, tendrán otra prueba el miércoles cuando reciban al Thunder.

La estrella de Detroit Cade Cunningham tuvo dificultades: falló 21 de 26 tiros y terminó con 16 puntos y 10 asistencias.

En el inicio de una gira de cinco partidos, San Antonio se adelantó 14-2 y estuvo al frente durante gran parte del encuentro. Los Spurs recibirán a los Pistons cuando regresen a casa el 5 de marzo.

Los Pistons reaccionaron para ponerse arriba por tres tras en el primer cuarto, pero los Spurs recuperaron el control al base de triples, mientras Wembanyama bloqueó y desvió tiros toda la noche en el otro extremo de la cancha.

San Antonio anotó los primeros siete puntos del último cuarto para abrir una ventaja de dos dígitos y no tuvo problemas para mantener una cómoda diferencia.

Jalen Duren sumó 25 puntos y 14 rebotes para Detroit, en su segundo partido desde que la NBA lo suspendió por dos encuentros. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP