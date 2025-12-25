Spurs doblegan 117-102 a Thunder, su 3ª victoria ante los campeones de la NBA en 2 semanas

Compartir en:









De'Aaron Fox, de los Spurs de San Antonio, dispara frente a Chet Holmgren, del Thunder de Oklahoma City, en el partido del jueves 25 de diciembre de 2025 (AP Foto/Gerald Leong) AP

Los Spurs también vencieron al Thunder en una semifinal de la Copa NBA el 13 de diciembre y se impusieron en San Antonio el martes. Ambos equipos se enfrentarán nuevamente el 13 de enero en Oklahoma City.

Victor Wembanyama consiguió 19 puntos y 11 rebotes, mienras que Stephon Castle sumó 19 puntos y siete asistencias para los Spurs (23-7). San Antonio tuvo un 53.6% de acierto en tiros de campo y limitó al Thunder a un 38.9% de efectividad.

Fue la octava victoria consecutiva de San Antonio y la segunda derrota en casa de la temporada para Oklahoma City. El Thunder comenzó el día en la cima de la clasificación de la Conferencia Oeste, mientras que los Spurs se ubican en segundo lugar.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 22 puntos, pero el Jugador Más Valioso de la campaña anterior encestó apenas siete de 19 tiros de campo. Anotó al menos 20 puntos por 102º juego consecutivo.

Isaiah Hartenstein logró 13 puntos y 12 rebotes, mientras que Chet Holmgren añadió diez puntos y 12 rebotes por el Thunder.

Oklahoma City comenzó la temporada en 24-1, empatando el mejor récord de la liga en 25 duelos. El Thunder tiene una foja de 2-4 desde entonces, incluidas las tres derrotas ante los Spurs.

FUENTE: AP