Springsteen y la E Street Band lanzan nuevo álbum en octubre

“Letter To You” incluye nueve canciones nuevas y grabaciones recientes de tres temas inéditos que anteceden al álbum debut de Springsteen de 1973, “Greetings From Asbury Park, N.J.”: “Janey Needs a Shooter”, “If I Was the Priest” y “Song for Orphans”.

El último álbum de Springsteen fue “Western Stars”, una producción orquestal de pop. “Letter To You” lo reúne con la E Street Band por primera vez desde su gira de 2016 “The River”.

Acompañan a Springsteen en “Letter To You” Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano y Jake Clemons. El álbum fue producido por Ron Aniello con Springsteen.

Fuente: Associated Press

