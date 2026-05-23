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Springer conecta su 65to de apertura y los Azulejos vencen 5-2 a Piratas

TORONTO (AP) — George Springer conectó su 65to jonrón para abrir un juego y los Azulejos de Toronto provocaron que Paul Skenes sufriera derrotas en aperturas consecutivas por primera vez esta temporada, al vencer el sábado 5-2 a los Piratas de Pittsburgh para su cuarta victoria seguida y la séptima en 10 juegos.

Yohendrick Pinango de los Azulejos de Toronto observa la bola tras batear un doble en la primera entrada ante los Piratas de Pittsburgh el sábado 23 de mayo del 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP)
Yohendrick Pinango de los Azulejos de Toronto observa la bola tras batear un doble en la primera entrada ante los Piratas de Pittsburgh el sábado 23 de mayo del 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) AP

Skenes (6-4), el vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, permitió cuatro carreras y un máximo de su carrera de nueve hits, además de una base por bolas, en cinco entradas y fracción, con dos ponches; apenas fue la segunda vez esta temporada que se queda por debajo de cinco. Su efectividad subió a 3,00.

Skenes salió después de permitir cuatro hits consecutivos en la sexta. En su salida anterior, ante Philadelphia el 17 de mayo, Skenes igualó su tope en Grandes Ligas al permitir cinco carreras.

Tyler Heineman también conectó un jonrón para los campeones defensores de la Liga Americana, el primero desde el 19 de julio del año pasado.

Patrick Corbin (2-1) permitió una carrera y cinco hits en seis entradas, con un máximo de temporada de siete ponches. Jeff Hoffman ponchó a los tres bateadores en la novena para su quinto salvamento en ocho oportunidades.

El coach de pitcheo de los Pirates, Bill Murphy, y el mánager Don Kelly fueron expulsados en incidentes separados en la sexta. Murphy fue expulsado después de que el umpire principal Alan Porter inicialmente no viera una solicitud de revisión del receptor Henry Davis, mientras que Kelly fue expulsado por discutir una decisión de swing chequeado.

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