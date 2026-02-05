americateve

Sporting Kansas City firma al adolescente Loyo Reynaga con la esperanza de que debute en 2027

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Sporting Kansas City firmó al mediocampista de 15 años Zamir Loyo Reynaga, con lo que podría debutar en la MLS en 2027.

ARCHIVO - Foto del 13 de abril del 2024, el banderín del Sporting de Kansas City desplegado antes del encuentro ante el Inter Miami. (AP Foto/Nick Tre. Smith, Archivo)
MLS Next Pro enviará a Loyo Reynaga a Sporting KC II esta temporada con la probabilidad de que se una al primer equipo el próximo año. El contrato se extiende hasta la temporada 2030-31 y tiene una opción del club para 2031-32.

“Estamos encantados de que Zamir se haya comprometido a convertirse en jugador profesional a esta joven edad”, expresó David Lee, presidente de operaciones de fútbol y gerente general. “Cuando llegué al club, quería evaluar el talento existente dentro de nuestro sistema y rápidamente quedó claro que teníamos un jugador en Zamir con un talento especial y un alto potencial basado en cómo se estaba desempeñando la temporada pasada a la edad de 14 años”.

Loyo Reynaga, quien es de ascendencia mexicana, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la franquicia en debutar con SKC II el 28 de septiembre de 2025, con 14 años y 251 días, y pasó parte de la pretemporada 2026 con el primer equipo de Sporting KC.

Se unió por primera vez a la Academia SKC en 2023 cuando jugó para el equipo sub-14 en la Cronos Cup en diciembre de ese año.

A nivel internacional, Loyo Reynaga ha representado tanto a Estados Unidos como a México en competencias juveniles. Se unió a la selección sub-14 de Estados Unidos para un campamento en abril pasado y luego representó al equipo U15 de México en julio.

Su última aparición internacional fue con la Sub-15 de Estados Unidos en septiembre en un campamento de entrenamiento doméstico y se espera que se reincorpore al equipo en un campamento de entrenamiento más tarde este mes en Chipre.

“Este es un día de celebración para Zamir, su familia y el club, pero el trabajo continúa de inmediato para maximizar el potencial de Zamir y ayudarlo a alcanzar el nivel más alto”, indicó Lee. “El desarrollo de jugadores no es lineal, y nuestro papel es apoyar a Zamir a través de su próximo período de crecimiento, paso a paso, mediante un enfoque humilde, trabajador y dedicado”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

