Spoelstra intrigado con la idea de tener a Durant en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

MIAMI (AP) — Si Kevin Durant finalmente decide que buscará otro oro olímpico, Erik Spoelstra parece interesado en dirigirlo.

El alero de los Rockets de Houston Kevin Durant busca lanzar el balón frente al pívot Ryan Kalkbrenner y el alero Brandon Miller de los Hornets de Charlotte en el encuentro del jueves 19 de febrero del 2026. (AP Foto/Nell Redmond)
El entrenador del Heat de Miami que dirigirá a la selección masculina de baloncesto de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, manifestó el sábado que está al tanto de los comentarios recientes de Durant sobre la posibilidad de ir por una quinta medalla de oro.

Y claramente, le despierta interés.

“Que él diga eso ya es increíble”, comentó Spoelstra antes de que el Heat venciera por 115-105 a Durant y a los Rockets de Houston. “Ya sabes, esa es la cultura de la federación estadounidense de basquetbol. Simplemente quieres que los mejores jugadores estadounidenses levanten la mano y digan: ‘Quiero hacer esto’”.

Después de la justa del 2024, Durant dijo que no descartaría la posibilidad de volver a participar en unos Juegos Olímpicos. Y Durant le dijo a ESPN en una entrevista reciente que “le encantaría” volver para los Juegos de Los Ángeles.

Añadió que quiere que su nivel de juego convenza al director general de la federación Grant Hill, al director de la selección nacional, Sean Ford, a Spoelstra y a cualquier otra persona involucrada en el proceso de selección de que merece un lugar.

“Espero tener esa oportunidad”, expresó Durant el sábado. “Tengo que mantenerme en la cima de mi juego. Lo sigo diciendo. Quiero ganarme mi lugar en el equipo. Tengo que mantenerme en la cima y ojalá esté ahí afuera con el entrenador Spo y su cuerpo técnico”.

Durant elogió con entusiasmo su tiempo con Spoelstra en los Juegos de París.

“Siempre me había impresionado el entrenador Spo desde lejos, pero estar en el mismo vestuario con él me permitió ver su intensidad”, señaló Durant. “Estaba muy entusiasmado por ser entrenador asistente en la selección de Estados Unidos y entendía que queríamos dar un golpe sobre la mesa ahí afuera como equipo, y nos respaldó”.

El lugar de Durant en la historia de la selección estadounidense quedó asegurado hace mucho.

Es el único jugador con cuatro medallas de oro en la historia del baloncesto olímpico masculino (Londres 2012, Río 2016, Tokio 2021 y luego París 2024). En París, se convirtió en el máximo anotador histórico de Estados Unidos en competencia olímpica, al superar a Lisa Leslie en ese registro.

Spoelstra dice que el juego de Durant, de 37 años, es atemporal, algo que se demuestra por el hecho de que el sexto máximo anotador en la historia de la NBA —y podría superar en las próximas semanas a Michael Jordan para ocupar el quinto puesto— sigue registrando cifras casi inauditas para alguien de esa edad. Con 26,2 puntos por partido esta temporada Durant podría superar a Jordan en unos 10 partidos, o en algún momento alrededor de la tercera semana de marzo.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

